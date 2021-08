Petíciu za zákaz používania divo žijúcich zvierat v cirkusoch už podpísalo takmer milión Európanov

Cirkusový život plný utrpenia

Legislatíva sa zmenila aj na Slovensku

22.8.2021 - Petíciu za zákaz používania divo žijúcich zvierat v cirkusoch a zábavnom priemysle podpísalo v Európe vyše 980-tisíc ľudí. Organizácie na ochranu zvierat tak predložia Európskej komisii milión podpisov v septembri alebo októbri. Pre agentúru SITA to uviedla kampaňová koordinátorka Slobody zvierat Silvia Čaňová.Legislatívu obmedzujúcu používanie všetkých alebo niektorých divo žijúcich druhov zvierat v cirkusoch má aktuálne 24 členských krajín Európskej únie (EÚ). Absencia jednotných pravidiel však vytvára pre cirkusy či zábavný priemysel výnimky, ktoré sa dajú zneužívať.„Národné legislatívy síce riešia zákaz používania zvierat v rámci vystupovania, neriešia však napríklad dopravu. Cirkusy tak napríklad síce dané zviera nepoužijú v rámci predstavenia, no aj tak s nimi zviera cestuje všade, kam idú. Zvieratá tak strávia počas jedného roka aj desať mesiacov na cestách,“ povedala pre agentúru SITA Čaňová.Zvieratá v cirkusoch vďaka drezúre, preprave či životu v klietkach trpia. Ich používanie však môže predstavovať riziko aj pre samotných ľudí.Od roku 1995 do roku 2019 bolo v krajinách Európskej únie zaznamenaných celkom 478 incidentov s 899 zvieratami. Pri týchto incidentoch bolo zranených 99 ľudí a 13 ľudí prišlo o život. Najčastejšie sa incidenty týkali tigrov, slonov, levov a medveďov.Podľa prieskumu uskutočneného spoločnosťou Savanta ComRes v siedmich členských krajinách EÚ od 8. do 17. februára na vzorke 7 425 respondentov je 68 percent ľudí za zákaz využívania divo žijúcich zvierat v cirkusoch.Slovensko prijalo zákaz používania vybraných druhov zvierat na verejné vystupovanie a výcvik v roku 2018. Novelu veterinárneho zákona následne doplnila vyhláška, ktorá obsahuje aj zoznam zakázaných druhov zvierat. Zmena legislatívy súvisela s kampaňou Slobody zvierat a petíciou, ktorú podpísalo 54 057 občanov Slovenska.