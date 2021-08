Medzinárodný divadelný festival TEMPUS ART sa vracia do Rožňavy, pre divákov je pripravený bohatý program

Festival bude hostiť aj zahraničné súbory

Na festivale si zahrajú samé zvučné mená

Pestrý bude aj sprievodný program

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Po osemročnej prestávke sa do Rožňavy opäť vracia Medzinárodný divadelný festival alternatívnych divadiel TEMPUS ART 2021. Festival organizuje Mestské divadlo ACTORES Rožňava v spolupráci s mestom Rožňava. Informovali o tom organizátori festivalu.V poradí 5. ročník festivalu privíta od 16. do 19. septembra divadelné súbory zo Slovenska i zo zahraničia. Vo festivalovom programe sa tento rok predstaví 11 divadelných súborov, okrem Slovenska aj z Poľska, Českej republiky, Maďarska a z Francúzska.„Naším zámerom je hľadať nové inšpirácie a obsahy v oblastiach kultúrneho života, ako aj možnosti na rozvoj turizmu a ako propagovať región, ktorý sa stáva čoraz viac navštevovaný,” dodáva jeden z organizátorov festivalu a herec Róbert Kobezda z Mestského divadla ACTORES.Festival otvorí 16. septembra hra Franz W. v podaní domáceho Mestského divadla ACTORES. Zo súborov slovenskej scény stojí za pozornosť Divadlo ASTORKA Korzo´90 s komédiou Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, v ktorej sa návštevníci môžu tešiť na Szidi Tobias, Juraja Kemku či Lukáša Latináka Ten si tiež zahrá spolu s ďalšími obľúbenými hereckými menami ako sú Róbert Jakab a Marián Miezga z Teatro Tatro. V cirkusovom šapitó odohrajú inscenáciu na motívy známeho románu Michaila Bulgakova Majster a Margaréta.Zo zahraničných hosťujúcich súborov určite zaujme niekoľkonásobne ocenená inscenácia Záhradníček v podaní pražského Divadelného Spolku JEDL či predstavenie In Time v podaní maďarskej spoločnosti pre súčasný tanec Frenk_Ak Company Budapešť.Rožňavčania a návštevníci mesta sa môžu tešiť aj na divadelný sprievod mestom s Cestovateľmi v steampunkovom štýle, o ktorý sa postarajú poľskí herci z Teatr Akt. Nebude chýbať ani bláznivá pouličná cirkusová show plná akrobacie na skákajúcich nohách v podaní francúzskeho súboru Cie Tac o Tac. To všetko v sprievodnom programe festivalu, v ktorom sa uskutočnia aj predstavenia pre najmenších a maľovanie na tvár v rámci cyklu TEMPUS ART DEŤOM.Festival tiež predstaví dokumentárnu tvorbu a krátke filmy študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici, pričom nebudú chýbať ani inšpiratívne ranné a večerné diskusie Tempus dialógy s režisérmi a hercami v A-Clube divadla ACTORES v OKC.