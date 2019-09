Petit Press sa rozširuje o sieť schránkových novín Pardon

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Vydavateľstvo Petit Press, ktoré v regiónoch okrem týždenníkov MY a denníka Korzár, vydáva aj schránkové tituly ECHO, kupuje tretiu najväčšiu sieť schránkových novín na Slovensku - Pardon. Týždenný náklad periodika, ktoré pôsobí v regiónoch Trenčína, Nitry, Trnavy a Topoľčian, je viac ako 185.000 kusov, informoval v piatok Peter Ciglan z divízie týždenníkov Petit Press.Pardon pôsobí na trhu viac ako 28 rokov.uviedol člen predstavenstva Petit Press Milan Mokráň, zodpovedný za regionálne aktivity vydavateľstva.Značka Pardon zostane v regiónoch zachovaná. Zmenu privítala aj spolumajiteľka spoločnosti Pardon print, Emília Kouřilová, podľa ktorej ide o dobrý krok.povedala. Spoločnosť Pardon print, a. s., mala v posledných troch rokoch tržby mierne nad úrovňou 50.000 eur a po strate -8549 eur v roku 2017 sa vlani prehupla do zisku 11.047 eur.Vydavateľstvo Petit Press vydáva na Slovensku periodiká v slovenskom a anglickom jazyku. Do vydavateľskej skupiny patria denníky SME, Korzár, regionálne týždenníky MY, magazíny TV svet, Profit, Lišiak, Doma v záhrade, Magazín zdravia a O knihách, dvojtýždenník The Slovak Spectator a sieť bezplatných novín ECHO.