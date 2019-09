Pápež František navštívi v novembri Japonsko a Thajsko

Pápež František na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 13. septembra (TASR) - Pápež František navštívi v dňoch 19.-26. novembra Thajsko a Japonsko, kde príde aj do miest Hirošima a Nagasaki. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Vatikánu.Pápež bude v Thajsku od 20. do 23. novembra a potom do 26. novembra v Japonsku, píše sa vo vyhlásení.Agentúra AP pripomína, že pôjde o prvú pápežskú návštevu v Thajsku po 35 rokoch. V tejto juhoázijskej krajine žije takmer 400.000 katolíkov.V Japonsku, kde žije približne 450.000 katolíkov, bol z pápežov naposledy - v roku 1981 - Ján Pavol II. Pápež František chcel v mladosti v tejto krajine pôsobiť ako misionár, ale upustil od toho pre operáciu pľúc.František už od svojho zvolenia pred piatimi rokmi cestoval do Ázie dvakrát, keď v roku 2014 navštívil Filipíny a Srí Lanku a minulý rok bol v Mjanmarsku a Bangladéši.