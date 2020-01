Petková sa čuduje Sulíkovi, vyjadrenia o spolitizovanom policajnom prezidentovi považuje za nebezpečné

Petková

Závislí od vôle politikov

Petková

Neodvolateľný policajný prezident

Petková

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vyjadrenia, ktoré odzneli v diskusii opozičných politikov o tom, že policajný prezident má byť pod vplyvom ministra vnútra, sú nebezpečné. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu ZuzanaO tom, že polícia by nemala byť závislá iba od vôle politikov, je presvedčená aj advokátka spolupracujúca s mimovládnou organizáciou Via Iuris Kristína Babiaková. V diskusii opozičných politikov, ktorú pripravil Denník N , odzneli názory, že voľba policajného šéfa by mala byť spolitizovaná. Prekvapenie nad takýmito vyjadreniami vyslovil aj súčasný policajný prezident Milan Lučanský, ktorý zdôraznil, že polícia musí byť nezávislá.„Veľmi sa čudujem, že to povedal práve Richard Sulík, ktorého strana mala v predchádzajúcom volebnom období skúsenosť so spolitizovanou políciou. Polícia, ktorú riadil nominant exministra Roberta Kaliňáka, mala vyšetrovať prípady súvisiace s únikom informácií z Kaliňákovho bankového účtu a aj s preverovaním ministrovho majetku. Kým v prípade trestnej činnosti bankového úradníka a asistenta strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorý vyniesol informácie o Kaliňákovi, polícia konala expresne a dokonca pri vyšetrovaní porušila jeho práva, čo konštatoval aj súd, čo sa týka ministra nie je známe, že by niečo podnikla,“ objasnilaPolícia pod vedením Lučanského podľa nej zatiaľ urobila pokrok v mnohých prípadoch a zdá sa, že koná nezávislejšie ako predtým. „Na komplexné hodnotenie je však ešte skoro, treba si počkať ako bude pokračovať v politicky tak citlivých veciach, ako je mýtny tender a SkyToll, ktorý vyšetruje, a kde je podľa NKÚ hlavný zodpovedný za podpis nevýhodnej zmluvy exminister zo Smeru Ľubomír Vážny,“ priblížila riaditeľke nadácie.Dodala, že nový policajný prezident už bol zvolený po novele zákona, ktorá zlepšila výber policajného šéfa v tom, že už o ňom nerozhoduje len minister a v parlamente sa musí podrobiť verejnému híringu.„Voľbu však stále považujem za spolitizovanú, lebo komisia na výber kandidátov je zložená z ľudí, na ktorých má vplyv ministerka alebo policajný prezident a nominanta odporúča výbor parlamentu, kde má koalícia väčšinu,“ vysvetlila. To, že predmetná novela zákona výrazne neprispela k odpolitizovaniu výberu policajného prezidenta si myslí aj Babiaková.„Policajného prezidenta síce vyberá komisia a následne o ňom rozhoduje brannobezpečnostný výbor, ale konečný výber je stále na ministrovi vnútra, ktorý nemusí vymenovať žiadneho z vybraných kandidátov,“ zdôraznila Babiaková. Ako problém vníma taktiež to, že policajný prezident je dnes v zásade neodvolateľný, keďže na jeho odvolaní by sa musela zhodnúť koalícia aj opozícia.