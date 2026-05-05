 24hod.sk    Z domova

05. mája 2026

Petková v priamom prenose priznáva, že kampaň Chcem tu zostať slúžila na ovplyvňovanie a manipulovanie výsledkov parlamentných volieb, hovorí Smer – VIDEO



Strana Smer-SD zverejnila video, o ktorom tvrdí, že ide o priamy dôkaz ovplyvňovania a manipulovania výsledkov parlamentných volieb 2023 v prospech dnešnej opozície a najmä Progresívneho ...



gaspar e1777996187795 676x471 5.5.2026 (SITA.sk) - Strana Smer-SD zverejnila video, o ktorom tvrdí, že ide o priamy dôkaz ovplyvňovania a manipulovania výsledkov parlamentných volieb 2023 v prospech dnešnej opozície a najmä Progresívneho Slovenska.


Predstavitelia Smeru v utorok na tlačovej konferencii zverejnili video, na ktorom vystupuje šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
Do kampane sa zapojilo 137 mimovládok
Na videozázname, ktorý vznikol dva týždne pred maďarskými voľbami, Petková hovorí o tom, že na Slovensku pred parlamentnými voľbami 2023 bola spustená kampaň s názvom Chcem tu zostať s cieľom „podporiť demokratické politické strany, pretože mladí ľudia na Slovensku majú tendenciu voliť demokratické politické strany“.

„Myslím si, že to bola najväčšia kampaň za posledných 10-20 rokov, pretože 137 mimovládnych organizácií (NGO) sa zapojilo do tejto kampane,“ hovorí Petková vo videu. Uviedla zároveň, že v kampani sa kládol dôraz na mobilizáciu mladých ľudí a bolo zapojených 60 až 80 slávnych influencerov.

„Od politických expertov môžeme počuť, že bez tejto kampane a bez hlasov Slovákov zo zahraničia by súčasná vláda pravdepodobne získala ústavnú väčšinu,“ povedala tiež šéfka nadácie Zastavme korupciu.
Priznanie v priamom prenose
Podľa poslanca Smeru-SD Richarda Glücka sa Petková v priamom prenose priznáva, že celá kampaň Chcem tu zostať bola mierená na generáciu, ktorá plánovala voliť dnešné opozičné strany.

„(Petková) hovorí, že cieľom bolo podporiť demokratické politické strany, a my veľmi dobre vieme, že ich politická skratka je, že oni sú prodemokratické strany a všetci ostatní, ktorí sú dnes vo vláde, sú nedemokratické strany,“ uviedol Glück.

Podľa slov Glücka preto neplatí to, čo tvrdila nadácia po prevalení tejto kauzy, že vraj mala kampaň Chcem tu zostať len zvýšiť volebnú účasť. Petková sa totiž týmto videom sama priznáva, že sa im podarilo zasiahnuť do demokratických procesov na Slovensku a dokázali ovplyvniť výsledky parlamentných volieb 2023.

„Stojím si preto za skutkovou podstatou, ktorú sa nám podarilo zaviesť do Trestného zákona...a preto je dnes trestné manipulovať a zasahovať do volebného procesu na Slovensku,“ zdôraznil Glück.

„Zuzana Petková označuje časť politického spektra za demokratickú, a tým má na mysli dnešnú opozíciu. A my sme tí nedemokratickí, ktorí sme nemali získať ústavnú väčšinu,“ doplnil svojho kolegu podpredseda parlamentu za Smer-SD Tibor Gašpar.

Zopakoval, že po tomto videu niet pochýb o tom, že išlo o ovplyvňovanie a manipulovanie volebného výsledku pred parlamentnými voľbami 2023 na Slovensku, a toto je v zmysle demokratickej súťaže politických strán neprípustné.
Reakcia Nadácie Zastavme korupciu
Nadácia Zastavme korupciu následne zverejnila stanovisko k prezentovaným informáciám na tlačovej konferencii Smeru-SD.

„Tibor Gašpar obžalovaný z korupcie a založenia zločineckej skupiny nám dnes opäť venoval tlačovú konferenciu. Kritizoval na nej kampaň Chcem tu zostať, ktorej sme boli súčasťou a prišiel s bombastickým odhalením. Mladí ľudia podľa prieskumov preferujú voľbu demokratických strán, ktoré neničia protikorupčné inštitúcie, neútočia na menšiny, neobmedzujú ľudské práva a celkovo neťahajú krajinu smerom k autokratickým režimom,“ píše nadácia s tým, že Gašpar sa vraj bojí toho, ako budú mladí ľudia voliť.

[caption id="attachment_2334742" align="alignnone" width="676"] Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.[/caption]

„Gašparovi odporúčame, aby namiesto kritiky kampaní, ktoré zapájajú mladých ľudí do verejného života, radšej riešil ich problémy. Možno potom nebude musieť mať obavy z toho, ako sa rozhodnú vo voľbách,“ odkázali na záver.

Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

