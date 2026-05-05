Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Ministerstvo obrany sľubuje veľkolepé oslavy 81. výročia nad fašizmom, nebudú chýbať Martin Harich ani Tina
Ministerstvo obrany sľubuje bohatý program osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Oslavy sa uskutočnia 10. mája v areáli Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Areál sa pre verejnosť otvorí o 9:00, kde na rodiny s deťmi bude čakať pestrý program, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky či zóna s občerstvením.
Informovalo o tom ministerstvo obrany, ktoré si pripravilo pre návštevníkov rôzne aktivity a predstavia sa aj organizácie rezortu obrany. Na oslavách sa zúčastnia aj športovci VŠC Dukla, ktorí budú rozdávať autogramy. Odprezentuje sa aj samotná Akadémia ozbrojených síl či Vojenské lesy a majetky. Chýbať nebudú ani regrutačné stánky Ozbrojených síl SR.
O 11:00 sa začne pietny akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô. verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR a návštevníci osláv na LED obrazovkách v areáli akadémie. „Háj-Nicovô sa pre verejnosť sprístupní po 12.30. Slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch Akadémie Ozbrojených síl odštartuje o 13:00. Súčasťou programu bude od 14:30 aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami,“ informovalo ministerstvo.
Pre návštevníkov sú pripravené aj statické a dynamické ukážky vojenskej techniky. Predvedú sa húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásová aj kolesová technika a tiež vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Na programe aj zoskok výsadkárov, prelety leteckej techniky a prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou budú aj ukážky klubov vojenskej histórie. Program zavŕši koncert Martina Haricha a speváčky Tiny.
Ministerstvo informovalo, že pre návštevníkom, ktorí prídu autom, bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko na ceste II/584 medzi obcami Pavčina Lehota a Demänová. Ministerstvo zabezpečilo aj kyvadlovú autobusovú dopravu, a to z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť a z centrálneho parkoviska v Pavčinej Lehote k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8:45 do 18:00.
Rezort odporúča využiť najmä kyvadlovú dopravu pre obmedzenú kapacitu parkovania v okolí akadémie. Organizátori podujatia návštevníkom odporúča prísť s dostatočným časovým predstihom. Pred vstupom do areálu musí totiž každý prejsť bezpečnostnou kontrolou vrátane kontroly batožiny. Ak niekto kontrolu odmietne, nebude vpustený do areálu.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo obrany sľubuje veľkolepé oslavy 81. výročia nad fašizmom, nebudú chýbať Martin Harich ani Tina © SITA Všetky práva vyhradené.
