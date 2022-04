Petr Janda čoskoro oslávi narodeniny, pripravuje sólový album

Petr Janda, legenda českého rocku i popu, čoskoro oslávi 80. narodeniny. Pri tej príležitosti vydá 22. apríla sólový album v spolupráci s mladými hudobníkmi i mnohými významnými hosťami. Novinka ponesie názov Asi se mi nebude chtít a Janda ho avizuje skladbou Hrací skříňka. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.





Album je mimoriadnou udalosťou k Petrovej osemdesiatke. Melodické nápady nezaprú autora množstva hitov, ktoré zložil predovšetkým pre skupinu Olympic. A predsa je jeho sólová platňa v mnohom odlišná. Je určitým bilancovaním, ohliadnutím a spomienkou, ale rozhodne nie odchodom.Na album si Janda prizval hneď niekoľko významných hostí, medzi nimi sú klavirista Petr Vondráček, huslista Pavel Šporcl, Jiří Stivín, Emil Viklický, Antonín Gondolán, Jiří George Kozel či Kája Mařík a Dobrý večer quintet. Základnú zostavu tvoria o niekoľko generácií mladší hudobníci, producent a bubeník Lukáš Pavlík (Chinaski), basgitarista Adam Stivín, klavirista a textár Ondřej Fencl alebo spevák a textár Lukáš Koranda. Na albume nechýba ani duet s dcérou Martou Jandovou.„Povedal som si, že urobím album naprieč žánrami. A tak som urobil. Na albume nájdete pop, rock, folk, klasiku aj jazz. Proste žánre, ktorými som do určitej miery prešiel. Keď si to vypočujete, zistíte, že to i napriek tomu drží krásne pokope. Budem veľmi rád, ak sa vám môj album bude páčiť. Príjemné počúvanie a volume right,“ odkazuje svojim fanúšikom Petr Janda.Fanúšikovia Petra Jandu sa môžu tešiť na ozajstnú udalosť a predovšetkým na 12 suverénnych autorských piesní. Album vydáva 22. apríla Supraphon na CD so špeciálnymi bonusmi alebo na vinyle či digitálne. O tom, že spevák, gitarista a skladateľ Petr Janda má energie stále na rozdávanie, svedčí nielen pripravovaný album, ale i koncertné turné k 60. výročiu kapely Olympic. To vyvrcholí špeciálnymi koncertmi 18. a 19. novembra vo Veľkej sále Lucerny.