TERAZ JE SPRÁVNA ČAS! VYSADAJTE SI TÚTO RASTLINU DO DOMU: V LETE neuvidíte žiadne KOMÁRE ANI MUCHY!

Aby ste sa zbavili ploštíc, švábov, mravcov a ďalších škodcov z dverí, je najlepšie si doma vydezinfikovať alebo si zaobstarať prípravky na ich odstránenie a čo sa letmých útokov týka, tu je pár jednoduchých prírodných riešení.

V prvom rade, v prípade, že máte dvor alebo terasu, musíte odstrániť všetku vodu, ktorá sa nahromadila v prázdnych kvetináčoch, v upchatom odkvape alebo čokoľvek iné, čo by mohlo vodu zadržiavať. Rastliny v kvetináčoch majú tiež tendenciu sa plniť prebytočnou vodou, čo je dokonalá živná pôda pre komáre, takže pozor, aby ste to so zálievkou neprehnali, píše Mondo.rs.

Najlepšie by však bolo vysadiť vonné rastliny, ktoré odpudzujú komáre, ale aj iný lietajúci hmyz. Pokiaľ nemáte dvor alebo terasu, môžete tieto rastliny zasadiť do malých kvetináčov a umiestniť ich k oknu a bolo by vhodné tak urobiť čo najskôr, aby ste mali čas vyrásť a zaistili vám pokojný spánok v lete. V prípade, že na podobné aktivity nemáte čas, môžete si jednoducho kúpiť už vyrastené rastliny a najlepšie bude levanduľa, rozmarín alebo bazalka, z ktorých komáre a muchy jednoducho utekajú.

Aj niektoré esenciálne prírodné oleje môžu tieto otravné letce ľahko odpudiť. Napríklad vôňa citronely, citrónovej trávy a chryzantém sú netoxické a udržia komáre na uzde. Vonné sviečky môžu tiež poslúžiť ako užitočný spojenec v boji proti hmyzu, najmä s citrusovou vôňou.

Čo sa týka múch, najľahšie ich odradíte rastlinami, ako je medovka, mäta, chryzantéma, nechtík, bazalka, cesnak, eukalyptus, levanduľa a rozmarín. Našťastie sa tieto rastliny hnusia všetkému ostatnému lietajúcemu hmyzu, krásne voňajú a vyzerajú ešte krajšie a čerstvá bazalka a rozmarín poslúži ako skvelý doplnok vašich pokrmov.

Bolo by tiež užitočné nainštalovať na dvore svetla odpudzujúce hmyz, ako sú LED lampy, aby ste ich odradili od vstupu do vášho domova.

Online môžete získať rôzne netoxické riešenia na kontrolu hmyzu, ktoré tiež dokážu zázraky a ničia blchy, kliešte a ďalší hmyz bez toho, aby vášmu miláčikovi ublížila. Vyberajte produkty označené ako „prírodné“ alebo „bio“ a plne dodržujte pokyny výrobcu.