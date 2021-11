Petra Sagana čaká debut v tíme TotalEnergies, predstaví sa na pretekoch Vuelta a San Juan

Minulý ročník prekazila pandémia

Sagan sa pretekov zúčastnil už dvakrát

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan absolvuje premiéru v drese nového zamestnávateľa, francúzskeho tímu TotalEnergies, na pretekoch Vuelta San Juan v Argentíne, ktoré sa majú uskutočniť od 30. januára do 6. februára 2022. Referuje o tom špecializovaný web cyclingnews.com.Uvedené podujatie sa tento rok pre pandémiu koronavírusu neuskutočnilo. Na budúcoročných pretekoch by sa mohlo predstaviť viacero popredných svetových mien - okrem Sagana i vlaňajší víťaz Belgičan Remco Evenepoel či Taliani Filippo Ganna a Elia Viviani.Podujatie v Južnej Amerike pravdepodobne využije mnoho pretekárov, ktorí sa rozhodnú nezúčastniť na Tour Down Under v Austrálii.Preteky Vuelta a San Juan sa prvýkrát uskutočnili v roku 1982 a v roku 2017 sa premiérovo dostali do kategórie UCI 2.1, čo láka mnohé WorldTour tímy.Sagan sa na tomto podujatí zúčastnil v rokoch 2019 a 2020. V dovedna piatich etapách sa umiestnil v najlepšej desiatke, vrátane druhého miesta v minuloročnej 2. etape a predvlaňajšej 4. etape.