Peter Sagan odštartuje na pretekoch Vuelta a San Juan v novom tíme TotalEnergies

Slovenský cyklista Peter Sagan si odkrúti premiéru v novom tíme TotalEnergies na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne. Etapové podujatie sa uskutoční od 30. januára do 6. februára.





Bude to tretia účasť Sagana na argentínskych pretekoch, na ktorých štartoval aj v rokoch 2019 a 2020. Pri oboch účastiach sa umiestnil zhodne päťkrát v najlepšej desiatke etáp, pričom dvakrát bol druhý. Na Vuelte a San Juan mal štartovať aj vlani, no podujatie sa neuskutočnilo pre pandémiu koronavírusu, informoval portál cyclingnews.com.Sagan prestúpil do francúzskeho tímu TotalEnergies po päťročnej anabáze v nemeckej stajni Bora-Hansgrohe. S novým zamestnávateľom podpísal dvojročný kontrakt. Predtým pôsobil v tímoch Tinkoff, Liquigas-Cannondale a Dukle Trenčín. Na konte má 119 víťazstiev medzi profesionálmi vrátane troch titulov majstra sveta v sérii (2015-2017), dvanástich etapových triumfov na Tour de France či víťazstiev na monumentoch Okolo Flámska a Paríž-Roubaix.Preteky Vuelta a San Juan sa prvýkrát konali v roku 1982, od roku 2017 patria do kategórie UCI 2.1 a lákajú viacero WorldTour tímov. Poslednú edíciu (2020) vyhral Belgičan Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) pred Talianom Filippom Gannom (Ineos Grenadiers). Evenepoel by mal štartovať aj na nasledujúcom podujatí, La Gazzetta dello Sport informovala, že si na ňom odbijú premiéru v novej sezóne aj Ganna a jeho krajan a nový spolujazdec z Ineosu Elia Viviani.