Petra Vlhová bude v Záhrebe štartovať s číslom 1, rozhodol verejný žreb na klzisku

Pripravená na preteky

Naplno až do konca

3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Verejné klzisko na Námestí Tomislava Kralja v Záhrebe nepatrilo v piatok večer iba korčuľujúcej sa verejnosti. Na pár okamihov sa zmenilo na defilé najlepších slalomárok sveta. Na verejnom žrebe sobotňajšieho slalomu nechýbali momentálne dve najvýraznejšie protagonistky tejto disciplíny Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová.Z najlepšej žrebovacej sedmičky iba ony dve neprišli na malú slávnosť na korčuliach, ale pešo po červenom koberci. Slovenka si vyžrebovala výhodnú jednotku, Američanku zasa sedmičku.Prvé miesto z kopca Sljeme nad Záhrebom Vlhovej zatiaľ v zbierke úspechov chýba, pred rokom tam skončila druhá práve za najväčšou rivalkou z USA.Na priamu otázku moderátora, či je pripravená v sobotu získať korunku pre víťazku, zareagovala: "Áno, pokúsim sa o čo najlepší výkon ako vždy."Ešte pred odchodom na žrebovanie pre skupinku slovenských novinárov Vlhová podotkla: "Verím, že sa budem cítiť dobre, nerobiť chyby a že to dopadne čo najlepšie. Zdravotne som na tom fajn, trochu ešte bojujem s nohou. Inak je to v poriadku a som pripravená na preteky."Dvadsaťštyriročná Liptáčka potvrdila slová asistenta trénera Mateja Gemzu, že deň pred pretekmi nebola na kopci na lyžiach."Mala som voľno, takže ho uvidím až zajtra. Čo som sa pýtala trénerov, povedali, že podmienky sú dobré a podklad je tvrdý. Myslím si, že to bude fajn," podotkla.Na otázku, či divácky atraktívne podvečerné preteky v Záhrebe (1. kolo od 13.00 h, 2. kolo od 16.15) považuje niečím za špecifické, odpovedala: "Slalom je dlhý, ale cítim sa dobre, takže pôjdem naplno až do konca. Preteky sú možno výnimočné korunkou pre víťazku, ale osobne to nevnímam špeciálne."V tejto sezóne majú ženy za sebou zatiaľ tri špeciálne slalomy a všetky tri sa v Levi, Killingtone a Lienzi stali korisťou Mikaely Shiffrinovej.Američanka je s 300 bodmi suverénne na čele hodnotenia najtočivejšej disciplíny, Vlhová je so 160 bodmi za dve druhé miesta hneď za ňou. Rovnaké poradie bolo v slalome aj v sumáre uplynulej sezóny Svetového pohára 2018/2019. Švajčiarka Michelle Gisinová na treťom mieste za Slovenkou zaostáva o 31 bodov.