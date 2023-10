Petra Vlhová je chorá, komplikuje to záver jej prípravy na novú sezónu Svetového pohára

Poveternostné podmienky v Európe

Spolupráca s trénerom Klimčíkom

16.10.2023 (SITA.sk) - Už o necelé dva týždne sa začne seriál Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní a jeho súčasťou bude aj elitná slovenská reprezentantka Petra Vlhová . Tá sa na nový súťažný ročník pripravovala aj na južnej pologuli, dvakrát totiž zavítala do Argentíny.Po návrate do Európy si celý jej tím doprial zaslúžené voľno. „Každý, aj tréneri, potrebujú čas na zotavenie a odpočinok. Keď sa obzrieme späť, absolvovali sme mimoriadne náročný a zložitý jeden a pol mesačný tréningový blok. Prestávku sme všetci rozhodne potrebovali," uviedol Vlhovej hlavný kouč Mauro Pini v rozhovore pre Sport Management Company.Záver prípravy komplikuje aj choroba Petry Vlhovej. „Všetci veľmi dobre vieme, že v októbri či v novembri sú ľudia náchylnejší na rôzne ochorenia. Nuž a Petra je momentálne jedna z tých, ktorú postihlo niečo podobné. Hoci veríme, že nejde o nič vážne, musím konštatovať, že v posledných dňoch nie je stopercentne zdravá. Pre silný zápal hrdla budeme potrebovať ešte niekoľko dní na to, aby sme sa spolu mohli vrátiť na lyžiarsky svah a do plného tréningového zaťaženia," prezradil švajčiarsky odborník.Šéf realizačnému Petry Vlhovej pozorne sleduje aj poveternostné podmienky v Európe, najmä teda v rakúskom Söldene, kde sa počas víkendu 28. a 29. októbra začne seriál SP.„Až do súčasných dní bolo počasie perfektné, ale nastala zmena. Dúfame, že najmä vo vyšších polohách v najbližšom čase nasneží, pretože nielen my, ale celkovo príroda to potrebuje. Uvidíme, ako sa to vyvinie, nachádzať riešenia pre podobné problémy však pre nás nie je nič nové,“ zhodnotil Pini.Prezradil tiež, že pre záverečné dni prípravy prichádzajú do úvahy viaceré ľadovce na „starom kontinente" - Zermatt, Saas-Fee, Pitztal aj samotný Sölden.„Na všetkých miestach je stále pomerne sucho, podľa predpovede počasia by sa to mohlo zlepšiť a čoskoro by mal napadnúť sneh. Možno to bude znamenať trochu viac cestovania, aby sme našli ideálne tréningové podmienky, ale všetci sú šťastní, že situácia ohľadom snehu sa má zlepšiť,“ dodal Pini.Veľký podiel na príprave 28-ročnej Liptáčky má aj kondičný a silový kouč Marco Porta, ktorý so Slovenkou spolupracuje už ôsmy rok. Sústredenia v Argentíne si pochvaľoval.„Bolo to naozaj skvelé. Oceňoval som, v akom stave Petra nastúpila na prvú časť sústredenia po príprave v Liptovskom Mikuláši. Vyzerala dobre na lyžiach, ale bol aj skvelo fyzicky nachystaná. Aj preto sme mohli pokračovať v príprave presne tak, ako sme chceli a potrebovali,“ zhodnotil Porta.Porta tým nepriamo ocenil prácu slovenského kondičného trénera Šimona Klimčíka. Ten sa Vlhovej venuje najmä počas jej pobytov doma na Slovensku.„Naša spolupráca sa začala už pred sezónou 2016/2017, takže sa už veľmi dobre poznáme. Myslím si, že všetko ide medzi nami hladko. Ja zvyčajne naplánujem pre Petru všetky tréningové jednotky, takže Šimon presne vie, čo má robiť. Zároveň si však vždy ako tím povieme, aké sú naše priority a ciele, aby sme ich potom mohli jednoduchšie a plynulejšie napĺňať. So Šimonom sme si dosť podobní, čo je super nielen z pohľadu našej kooperáciu, ale aj z pohľadu samotnej Petry,“ opísal Porta spoluprácu s Klimčíkom.Dlhodobá spolupráca Talianovi umožňuje aj hodnotiť fyzický stav Vlhovej v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami.„Povedal by som, že súčasná Petra je akousi staršou sestrou pôvodnej Petry. Je to iná osoba, a to nielen mentálne, keďže prirodzene dospela, ale aj z pohľadu svojho tela. Je nielen silnejšia, ale dokáže sa viac koncentrovať na tréningy. Presne vie, čo potrebuje, aby bola vynikajúco pripravená na každé preteky," dodal.