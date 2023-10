Čechov zachránila penalta, pomohla im aj senzačná remíza Poľska

Futbalisti Česka sa v nedeľu výrazne priblížili k priamemu postupu na ME 2024. V domácom stretnutí s Faerskými ostrovmi vydreli víťazstvo 1:0 gólom z penalty štvrťhodinu pred koncom a do karát im zahrala aj senzačná domáca remíza Poliakov s Moldavskom (1:1). Česi si teraz môžu dovoliť aj novembrovú prehru v Poľsku v prípade, že na záver kvalifikácie zdolajú doma Moldavsko. Skupinu vedie s 13 bodmi Albánsko o dva body pred Českom, oba tímy majú zápas k dobru pred desaťbodovým Poľskom. Šancu na priamy postup drží stále aj štvrté Moldavsko s deviatimi bodmi.





Česi si chceli na štadióne v Plzni aspoň čiastočne napraviť chuť po blamáži v Albánsku (0:3), no v súboji s Faerskými ostrovmi sa dlho trápili. Impotenciu v koncovke im pomohla prekonať až penalta za ruku súpera vo vlastnej šestnástke a zisk troch bodov z nej zariadil v 76. minúte kapitán Tomáš Souček. Domáci mali už v prvom polčase viac ako 20 streleckých pokusov, no vyťažili z nich iba dve strely do žrde. Napokon ich k "povinnému" víťazstvu posunul jediný gól. "Bola to poriadne zložitá situácia. Vedel som, že keď penaltu nedám, bude to pre nás veľký problém. Tri body boli extra dôležité, aby sme boli v skupine stále v dobrej pozícii. Povedal som si, že teraz je ten okamih, aby som pomohol tímu. Našťastie som ju dal," povedal pre isport.cz úspešný exekútor pokutového kopu Souček."Priznám sa, že som si poriadne vydýchol. Videl som na hráčoch, že čím viac chceli, tým viac kazili. Neriešili to pokojne. Všetkým sa nám uľavilo, že sme povinné tri body získali," citoval portál iDnes.cz trénera Jaroslava Šilhavého, o ktorého ďalšej budúcnosti pri národnom tíme bude v utorok mimoriadne rokovať výkonný výbor českého zväzu. "Samozrejme, nie je to príjemná situácia. Ale ak kompetentní usúdia, že tímu už nemám čo dať, som na to pripravený," reagoval Šilhavý po chudobnom víťazstve nad Faerskými ostrovmi.Poliaci sa v súboji s Moldavskom museli zaobísť bez zraneného kanoniera Roberta Lewandowského. Proti outsiderovi mali jasnú prevahu, na strely vyhrali 21:4 (7:1 na bránku), napriek tomu stratili po remíze 1:1 body a už iba zaváhanie súperov im zaručí priamy postup na ME. "Nie som divotvorca. Rozumiem sklamaniu, ale kvalifikáciu sme nestratili v tomto zápase. Je pre mňa ťažké zmeniť všetko za týždeň a prinútiť nás vyhrať 5:0. Ak by bolo všetko v poriadku, nedošlo by k výmene trénera," vyhlásil po remíze s Moldavskom poľský kouč Michal Probierz, ktorý v septembri tohto roka na lavičke nahradil Portugalčana Fernanda Santosa. Pod vedením Santosa prehrali Poliaci tri z piatich kvalifikačných duelov, odvolali ho po zápase v Albánsku (0:2).Poliaci zažili blamáž s Moldavskom už v júni, keď na jeho pôde prehrali 2:3. "Opäť sme tohto súpera nezdolali a to je masaker. Sme reprezentačný A-tím a nie nejaký výber do 18 rokov, aby sme sa báli Moldavska," kriticky hodnotil kapitán poľského tímu Piotr Zieliňski. "Na ihrisku to však vyzeralo, akoby sme sa báli. Máme s tým problém a neviem, čo to spôsobilo. Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu, neskôr sme sa dokázali zlepšiť, ale všetko je to o našich hlavách. Keď sa pozriete na to, v akých kluboch hráme, na akej úrovni, v akých súťažiach, asi tu nie je niečo v poriadku, pri všetkej úcte k nášmu dnešnému súperovi. Po žrebe sme si mysleli, že postup bude ľahký, ale všetko je inak," dodal Zieliňski a zastal sa nového kormidelníka tímu: "Tréner má víziu a predstavu o tomto mužstve, no treba mu dať čas. Za pár dní sa nedajú robiť zázraky."