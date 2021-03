Petra Vlhová má za sebou prvý tréning v Jasnej. Musí útočiť, aby sa vrátila na prvú priečku

Pri slalome skúša jednu vec

Rodina príde k svahu

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová si v stredu vyskúšala tréningový kopec ako súčasť prípravy na víkendové preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v Jasnej. V domácom prostredí bude 25-ročná Liptáčka bojovať o čo najvyššiu porciu bodov, aby sa v hodnotení SP čo najviac priblížila líderke Lare Gutovej-Behramiovej zo Švajčiarska. Aktuálne na ňu stráca 187 bodov."Som teraz v pozícii, že musím útočiť, aby som sa vrátila na prvú priečku, ale ja sa v prvom rade budem snažiť podať kvalitné výkony a vydať zo seba maximum. Neriešim, či budem prvá, druhá alebo to, či sa posuniem v rebríčku. Sústredím sa len na seba a chcem mať z toho dobrý pocit. Až potom to budeme rozoberať, ako na tom som. Ak by som to príliš riešila, bolo by to zlé," prezradila Vlhová po stredajšom tréningu.Už v utorok si pretekárky zo zahraničia pochvaľovali podmienky na tréningovom svahu. V stredu pridala svoj názor aj Vlhová, ktorá sa pripravovala na slalom aj obrovský slalom. "Je skvelé počasie, podmienky sú naozaj výborné. Prvý tréning mám za sebou. Bolo to trochu náročnejšie, pretože po rýchlostných disciplínach sa ešte musím dlhšie preorientovať na slalom. Mala som dnes dlhší tréning a s pribúdajúcim časom sa až príliš oteplilo. Teším sa teda na víkend, kedy má prísť ochladenie, pretože prílišné teplo nemám veľmi rada," prezradila.Po stredajšom tréningu potvrdila aj to, že aktuálne sa v slalome cíti omnoho komfortnejšie ako v obrovskom slalome. "V slalome sa cítim dobre, v obráku to nie je najlepšie, ale snažím sa získať dobrý pocit. Pre nás je priorita slalom, ale na tréningu som šla aj obrák, aby som bola na lyžiach a získavala istotu. V obráku sa trochu trápim," priznala Vlhová. Prezradila aj to, že pri slalome skúša aj jednu bližšie nešpecifikovanú "vec", ktorá by jej mohla pomôcť.Po návrate z minulotýždňových pretekov SP v Taliansku je Petra Vlhová aktuálne doma, no už vo štvrtok sa presunie do "bubliny" v Jasnej. "Nechcela som zostať doma, pretože chcem mať rovnaký režim ako na ostatných pretekoch,“ informovala a pridala aj svoje pocity z domáceho prostredia."Na jednej strane je skvelé, že môžem byť doma. Na druhej strane je to iné, lebo v zahraničí ma až tak neriešia a tu sú všetky oči upreté na mňa. Nie je to jednoduché, ale ja som s tým v pohode,“ doplnila. Pred súťažným víkendom v Jasnej ju teší aj skutočnosť, že najbližších bude mať pri sebe. "Rodina príde k svahu, nemusia preteky sledovať z domu. Budem šťastná, že budú nablízku," dodala.