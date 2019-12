Petra Vlhová neabsolvovala druhý tréning vo Val d´Isere, v ohrození je aj alpská kombinácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Potrebujeme, aby jazdila tréningy zjazdu rovnako aj preteky, vyskúšala si kopec a získala trochu sebadôvery. Nikdy predtým na tomto kopci nelyžovala, takže ho nepozná. Kľúčovými pretekmi pre nás je nedeľná kombinácia, kde by sme chceli, aby bola medzi najlepšími troma. Na to potrebuje byť poriadne zžitá s rýchlosťou, aby vedela, v ktorých zákrutách má ísť ako rýchlo. Zjazd a super-G sú si podobné, takže v kombinačnom super-G by to malo byť potom fajn," skonštatoval Livio Magoni v rozhovore pre denník Šport.Na margo boľavej pravej nohy Petry Vlhovej jej tréner podotkol. "Myslím si, že nemáme pri nahustenom programe čas na to, aby sme to vyliečili. Petra zrejme bude musieť absolvovať celú sezónu v takomto stave. Musíme veľmi dobre pracovať s injekciami a terapiami. Takisto musíme všetko plánovať veľmi voľne.”