Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 20. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba zostane v Manchestri United minimálne do konca tejto sezóny. Povedal to tréner "červených diablov" Ole Gunnar Solskjaer. Meno dvadsaťšesťročného stredopoliara sa spája s Realom Madrid.Pogbu v tomto ročníku sprevádzajú zdravotné problémy, keď pre zranenie členka odohral od augusta iba dva zápasy, čoraz viac sa skloňovala aj jeho nespokojnosť v klube. Minulý týždeň ho videli tancovať na bratovej svadbe vo Florencii, hoci údajne ho trápila choroba. Napriek všetkému sa Solskjaer nemieni francúzskeho reprezentanta vzdať: "."Nórsky tréner neobišiel ani tému príchodu svojho krajana Erlinga Haalanda. V médiách sa objavila informácia, že za mladého útočníka Salzubrugu sú United ochotní zaplatiť niekoľko desiatok miliónov eur. Solskjaer sa so zakončovateľom stretol v Salzburgu a podľa niektorých správ mal Haaland priletieť do Manchestru na rokovanie o januárovom transfere. "" uviedol Solskjaer podľa agentúry AFP.