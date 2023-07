Petra Vlhová o duševnom zdraví: Som tiež len normálny človek, mám dni, keď plačem na izbe

UNIQA chce zlepšiť duševné zdravie ľudí aj cez svojich športových ambasádorov

4.7.2023 (SITA.sk) -Petra Vlhová priznáva, že čeliť tlaku očakávaní – verejnosti, jej tímu alebo aj svojich vlastných, nie je jednoduché. Darí sa jej to najmä vďaka tomu, že sa plne sústreďuje na seba a svoj život a tlak zvonku si nepripúšťa."Na druhej strane musím uznať, že pocit zodpovednosti a očakávania akoby preberám na seba od ostatných. Pretože od seba samej ho mám naozaj obrovské. Odmalička som chcela víťaziť. Vždy som chcela byť najlepšia, takže ak som v nejaký deň povedzme tretia, viem, že očakávanie od seba som mala väčšie. Chcela som byť prvá. Snažím sa preto následne zistiť, kde som urobila chyby, a kde to nabudúce môžem urobiť lepšie. Aby som najbližšie, keď budem mať ďalšiu šancu, dokázala zvíťaziť. Rozumiem, že niekto si môže povedať, že prečo to tak mám, myslím si však, že keby som nebola taká, aká som, tak by som nedokázala víťaziť kontinuálne. Možno by som dokázala zvíťaziť, ale nie vo víťazstvách pokračovať," hovorí Petra otvorene.Celý rozhovor:V ceste na vrchol sú však aj obdobia, kedy sa jej nedarí a má pochybnosti."Sú dni, keď po pretekoch prídem na izbu a plačem. Nespím. Hlavou mi idú myšlienky, že mi to nejde, že už nedokážem byť lepšia. Aj ja mám v daný moment, keď mi to nejde tak, ako by som chcela, pochybnosti, plačem a nespím. Trápim sa. Ale to ľudia nevidia, lebo sa to deje za zatvorenými dverami," priznáva Petra a hovorí, že v takýchto chvíľach ju drží nad vodou disciplína a pevná vôľa."Vtedy si hovorím – dnes je to takto a zajtra bude lepšie. Aj keď to, samozrejme, vždy nefunguje. No stále sa snažím byť sama sebou. Naladiť svoju hlavu na to, že dnes to možno nevyšlo, ale vyjde to nabudúce. Nerozoberám to, "nerýpem" sa v tom zbytočne, pretože to ma brzdí v ceste k ďalším pretekom a k ďalším víťazstvám."Petrin život však nie je len šport. Sama pripomína, že je normálny človek, má svoj osobný život a rieši každodenné problémy ako hocikto iný a zažíva dni, keď nevidí to povestné svetielko na konci tunela."Tie dni sú proste čierne. Vtedy počkám, poviem si, že sa na to vyspím a na druhý deň možno bude lepšie. Pokúšam sa tiež získať odstup, pozrieť sa na to celé s nadhľadom. Predstavujem si samu seba a hovorím si Aha, tam je Peťa a niečo rieši. Odstup, nadhľad, počkať do ďalšieho dňa – to mi pomáha lepšie sa rozhodnúť, ako keby som reagovala hneď, v danej emócii, ktorú v ťažkej situácii cítim."Petra upozorňuje, že k tomuto postoju nedospela sama, ale pomohla jej mentálna koučka, s ktorou spolupracuje už niekoľko rokov."Otvorene poviem, že to, že človek vyhľadá pomoc, nie je zlyhanie. Ľudia sa hanbia, lebo si myslia, že vyhľadať pomoc je slabosť. Nie je to tak. Ale ak chcete na sebe niečo zmeniť, alebo sa niečo naučiť, je za tým veľmi veľa náročnej práce na sebe, ktorú musíte chcieť urobiť, lebo sama sa neurobí, ani ju nikto neurobí za vás. Musíte mať vôľu a chuť. Moja skúsenosť je, že pracovať na sebe samej, zlepšovať sa, čo sa týka myslenia a ovládania mysle je niečo, čo nám vie pomôcť v každodennom živote, v medziľudských vzťahoch aj v manželstve či partnerstve. Ako komunikovať, ako zvládať rôzne situácie, ako upokojiť svoju myseľ, keď vám niečo stále beží v hlave a vy nedokážete zaspať, hoci potrebujete byť na druhý deň svieži a vyspatí, to všetko sú veci, ktoré sa dajú naučiť."Petra sa nebojí, že otvoreným rozhovorom o duševnom zdraví ukázala svoju zraniteľnosť. Práve naopak."Chcem byť dobrým príkladom ľuďom. Chcem im odovzdať niečo dobré, čo som sa naučila. A som presvedčená, že na tom, keď človek začne hovoriť o duševnom zdraví a o tom, že sa necíti dobre, nie je nič zlé. Ľudia ma vidia v televízii väčšinou usmiatu, keď sa mi darí a vnímajú ma, ako keby som bola človek, ktorému nikdy "nič nie je". Myslím si však, že keď známi ľudia ukážu, že aj oni zažívajú obdobia, kedy im nie je dobre, aj ostatní možno časom pochopia, že to, čo prežívajú oni sami, prežívame vlastne my všetci. Keď známi ľudia, ktorí sú vnímaní ako "slávni" budú hovoriť, ako sa majú, čo prežívajú, tak sa možno aj bežní ľudia budú cítiť komfortnejšie rozprávať o tom, ako im je a čo ich trápi."Naša najúspešnejšia lyžiarka sa naučila hovoriť o svojich pocitoch úprimne a odporúča to aj ostatným. Myslí si, že nie je dobré byť ticho, keď sa človek necíti dobre."Ak chce mať človek lepší život, treba s tým začať niečo robiť. Preto rozprávam, ako sa cítim, ako mi je. A odporúčam ostatným, ak im nie je dobre, aby začali robiť to isté. Nie je na tom nič zlé a naozaj si myslím, že to jedného dňa aj tak povedia. Duševné zdravie je veľmi prepojené s fyzickým. Ak chceme byť zdraví, musíme sa o seba starať, na tele aj na dušiuzatvára P.Vlhová.Duševné choroby boli v prvom polroku tohto roka druhou najčastejšou príčinou priznania invalidného dôchodku. V rámci krytia invalidity poskytuje UNIQA poistné plnenie pre desiatky takýchto diagnóz."Je dôležité o téme hovoriť a destigmatizovať ju najmä u mladých ľudí, ktorí sa s duševnou nepohodou trápia najviac. Väčšina ľudí si totiž stále myslí, že duševná choroba je hanba a toto treba zmeniť. Aj preto sa naši športoví ambasádori zapojili do kampaní o duševnom zdraví. Verejnosť ľahšie pochopí, že o téme treba hovoriť úprimne a otvorene, ak sa k tomu prihlásia aj naše lyžiarske hviezdy, ku ktorým ľudia vzhliadajú. Najmä ak sú v tejto téme absolútne uveriteľní – kto iný ako profesionálni športovci vie najlepšie, ako je žiť v maximálnom nasadení fyzických a psychických síl a ako takýto tlak zvládnuť a zároveň podávať špičkový výkon," vysvetľuje aktivity v oblasti duševného zdravia riaditeľka Brand&Marketin UNIQA Silvia Vlasková.UNIQA sa téme duševného zdravia venuje dlhodobo, na Slovensku spolupracuje s linkou pomoci Nezábudka a Ligou za duševné zdravie. Súčasťou stratégie je nielen mediálna aktivita, ale aj online kurz pre rodinných príslušníkov ľudí, ktorí trpia duševnou nepohodou - aby vedeli, ako podporovať svojich blízkych a ako s nimi komunikovať. Je to druh analógie prvej pomoci pri fyzickej ujme.V Bratislave sa UNIQA finančne podieľala na spustení prvého detského psychiatrického stacionára. Vďaka podpore UNIQA mohla linka Nezábudka začať poskytovať pomoc ukrajinským utečencom v ukrajinčine.Súčasťou životného poistenia je takisto bezplatná pomoc a psychologické poradenstvo. 