Agresívny mladík napadol v obchodnom dome štyroch ľudí, poradili si s ním až policajti (foto)

4.7.2023 (SITA.sk) - Obvineniu z prečinu výtržníctva čelí 25-ročný muž, ktorý v obchodnom dome v Bánovciach nad Bebravou bezdôvodne postupne napadol štyroch ľudí. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Agresívny muž najprv v oddelení s textilom napadol 59-ročnú ženu a vzápätí aj 18-ročné dievča.„Hneď potom pri samoobslužných pokladniach napadol 19-ročného muža, ktorého päsťou udrel do krku. Následne na to napadol aj 53-ročného muža, ktorého udrel päsťou do tváre, následkom čoho poškodený spadol. Napadnutý utrpel zranenia nosa s doposiaľ nezistenou dobou liečby," uviedla k prípadu polícia.Mladý agresor síce ešte pred príchodom policajnej hliadky ušiel, ale po krátkom pátraní ho policajti dobehli.„Keďže bol agresívny i voči nim a kládol aktívny odpor, za použitia donucovacích prostriedkov muža spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode. Po zadržaní s ním bola vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s výsledkom 1,46 promile alkoholu," dodala polícia s tým, že podala podnet na jeho väzobné stíhanie.