Petra Vlhová počas tréningu v Jasnej spadla, prehovorila aj o svojom zranení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová využila ostatné dva dni na tréning v domácom prostredí v Jasnej, kde sa už počas nasledujúceho víkendu uskutočnia preteky Svetového pohára v obrovskom slalome a slalome. Aktuálna líderka celkového hodnotenia SP pobyt krátky doma využila aj na načerpanie mentálnych síl po náročných majstrovstvách sveta v talianskej Cortine d'Ampezzo, na ktorých získala dve strieborné medaily.A už v utorok zase odletela do talianskeho strediska Val di Fassa. "V stredu a vo štvrtok ma tam čakajú tréningy zjazdu. Potom prídu tri súťažné dni a od nedele večera budem zase v Jasnej," prezradila 25-ročná Liptáčka po utorkovom tréningu. "Krátky pobyt doma mi isto pomôže po mentálnej stránke, prišla som na iné myšlienky. Pokračujem však ďalej, dám do toho všetko," dodala.V pondelok sa na nízkotatranských svahoch venovala prednostne obrovskému slalomu, v utorok zase slalomu. "V utorok sa trénovalo celkom dobre, aj keď to bolo veľmi náročné, pretože včera to poliali vodou a bol to boj. Teším sa, že som si mohla vyskúšať kopec a trochu potrénovať," pokračovala Petra Vlhová. V pondelok sa jej na tréningovom svahu stala aj jedna nepríjemnosť."Spadla som na vnútornú lyžu, to bolo ešte v pohode. Potom som sa šúchala do ďalšej bránky a dala si ruky pred seba. Keď som rukami narazila do bránky, tak som si rukami narazila do zubov a tváre, takže tam bola aj krv. Všetko je poriadku, no musela som utekať k zubárovi. Mala som totiž zuby v trochu inej pozícii ako normálne, ale našťastie sú celé a mám na nich chránič. Našťastie to dopadlo takto, mohlo to byť aj horšie. V utorok som trénovala trochu cez bolesť, lebo ma bolia nos, zuby a ústa. Nie je to však nič, čo by ma obmedzovali pri lyžovaní. Mala som na tréning dva dni a chcela som to naplno využiť," poznamenala.Síce už o necelé dva týždne bude o body do bojov o veľký krištáľový glóbus bude Petra Vlhová súťažiť doma, teraz sa však sústredí na preteky v Taliansku. "Veľmi sa na Jasnú teším, pretože doma je doma. Teraz to síce až tak neriešim, lebo v Taliansku má čakajú náročné zjazdy a super G. Hlavou som teraz tam," povedala. Nepotešila ju skutočnosť, že slovenskí diváci budú pri súťažných tratiach chýbať. "Veľmi ma mrzí, že Jasná bude bez divákov, pretože tento rok by asi prišlo ešte viac ľudí ako v roku 2016. Bohužiaľ, taká je situácia. My sa tešíme, že vôbec môžeme súťažiť. Budem sa snažiť domáce prostredie využiť čo najviac," myslí si.Tréningy v Jasnej si Vlhová cení o to viac, že v aktuálnej sezóne nemá veľa príležitosti pripravovať sa na slalom či obrovský slalom. "Je trochu ťažšie, že sa vždy musím preorientovať na novú disciplínu. Na zjazd sa mám prostredníctvom tréningov trochu adaptovať. Celá aktuálna sezóna je veľmi náročná pre mňa, pretože jazdím všetky disciplíny, nemám čas na tréning. Vedeli sme však, do čoho ideme. A budeme bojovať do konca. Tento týždeň chcem v rýchlostných disciplínach nazbierať čo najviac bodov a uvidíme, ako to dopadne. Na dlhých lyžiach sa cítim celkom fajn," dodala Petra Vlhová.