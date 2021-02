Vlhová patrila medzi top lyžiarky na MS v Cortine d’Ampezzo, Talianky boli najväčším sklamaním

Vlhová sa dvakrát postriebrila

Najväčšie sklamanie

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Petra Vlhová nebola najúspešnejšia lyžiarka nedávno skončených majstrovstiev sveta Cortine d'Ampezzo , ale ocitla sa medzi štvoricou najlepších. V sumáre ženských vrcholov a pádov MS 2021 podľa špecializovaného webu skiweltcup.tv patrí slovenskej univerzálke miesto medzi najlepšími popri ďalších multimedailistkách - Rakúšanke Katharine Liensbergerovej , Švajčiarke Lare Gutovej-Behramiovej a Američanke Mikaele Shiffrinovej "Slovenka sa netají tým, že v tejto sezóne je pre ňu priorita celkové poradie Svetového pohára , ale na majstrovstvách sveta sa dvakrát postriebrila. V obrovskom slalome sa jej síce ako obhajkyni nedarilo, ale vynahradila si to dvoma striebornými medailami v kombinácii a slalome. Teraz sa sústredí na veľký glóbus, hoci v Gutovej-Behramiovej má veľmi nebezpečnú konkurentku," napísal nemecký odborný web.Zostavovatelia poradia premiantov MS venovali veľkú pozornosť najmä Rakúšanke Liensbergerovej. "Až dosiaľ nevyhrala ani jedny preteky Svetového pohára, ale v Cortine ovládla slalom aj paralelný obrovský slalom a k tomu pridala bronz z obrovského slalomu. Pretekárka s ročníkom narodenia 1997 zostáva naďalej maximálne motivovaná, lebo túži aj po zisku aspoň jedného krištáľového glóbusu vo Svetovom pohári," tvrdia tvorcovia zjazdárskeho webu.Za najväčšie sklamanie šampionátu považujú účinkovanie talianskych reprezentantiek. Tie vybojovali jedinú medailu - Marta Bassinová sa stala majsterkou sveta v paralelnom obrovskom slalome spoločne s už spomenutou Liensbergerovou."Hostiteľská krajina dokázala presvedčiť iba v obrovskom slalome mužov a paralelnej súťaži žien. Najmä ženský azúrový výber sa správal na svoje pomery v tejto sezóne príliš triezvo. Za očakávaniami zaostala najmä Federica Brignoneová a dosiaľ suverénna 'obrakárka' Bassinová tvrdo dopadla z výšin na zem. Je na zváženie, ako by sa vylepšila talianska bilancia, ak by bola k dispozícii zranená skvelá zjazdárka Sofia Goggiová," doplnil web skiweltcup.tv.