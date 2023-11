Petra Vlhová sa už presunula do Kanady, na svahu v Tremblante zažije svoju premiéru

Kopec uvidí až na tréningu

30.11.2023 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou dve súťaže v americkom Killingtone a pred sebou ďalšie dve v kanadskom Tremblante.V USA sa jej v sobotu nedarilo v obrovskom slalome a skončila desiata, vynahradila si o však druhou priečkou v nedeľňajšom slalome.V Kanade ju čakajú dva obrovské slalomy a pred nimi je hlavným cieľom, aby sa v tejto disciplíne cítila lepšie ako v ostatnom období."Sobota nebola dobrá a ja som necítila ideálne. Čo sa týka slalomu, na jednej strane sme spokojní s pódiom, ale na druhej strane viem, že prvé kolo nebolo ideálne a ak chcete víťaziť, musíte dať dve kvalitné jazdy. V obráku som ako keby od prvej bránky až do cieľa necítila dobre. Mohli by me hovoriť o podmienkach, ale ja som sa necítila ideálne. Nie je potrebné to analyzovať, nemala som svoj deň," prezradila vo štvrtok 28-ročná Liptáčka počas online tlačovej konferencie so slovenskými novinármi.V kanadskom Tremblante ešte Vlhová nikdy nesúťažila a miestny kopec si vyskúša až v piatok."Netuším, aké tu budú podmienky a ako vyzerá kopec. Dnes som mala voľno a kopec uvidím až zajtra na tréningu. Mnohé z nás tu ešte neboli, preto nevieme, aké to tu je. Ja osobne sa vždy snažím čo najrýchlejšie prispôsobiť, ale je tam veľa premenných, ktoré môžu hrať úlohu. Verím, že sa rýchlo prispôsobím a kopec si rýchlo načítam. Je to výzva prísť na kopec, kde sme nikdy neboli. Uvidí sa najmä v prvom kole. Mám dosť skúseností, aby som sa vedel rýchlo prispôsobiť," zhodnotila.Koncom októbra vyšiel Vlhovej obrovský slalom v rakúskom Söldene, teraz však cíti, že v tejto disciplíne je v porovnaní so slalom pozadu."Preto je náročné hovoriť o tom, aké sú ambície v pretekoch v Tremblante. Chceme útočiť na pódium a víťazstvo, ale môj cieľ bude nájsť ten správny a dobrý pocit na lyžiach, čo som posledné dni v obráku nemala. V športe to tak chodí, že niekedy sa človek cíti dobre a potom príde obdobie, že sa človek necíti dobre. Nerozoberám to, prečo to je tak, iba sa snažím každé ráno vstať a veriť, že to bude lepšie," poznamenala.Vyjadrila sa aj k tomu, že v nedeľu v Kanade stavia prvé kolo jej tréner Mauro Pini "Teoreticky to môže byť výhoda, ale Mauro je ten typ trénera, ktorý sa nebojí postaviť aj ťažšiu trať. Som technická pretekárka a veríme, že dokážem zajazdiť aj ťažšiu trať," uviedla.Po súťažnom víkende v Kanade ešte pred návratom do Európy čaká na Petru Vlhovú menšie uvoľnenie v podobe osobnej návštevy stretnutia zámorskej NHL v Montreale, súčasťou klubu Canadiens je aj slovenský útočník Juraj Slafkovský."Vie o tom, že tam prídem. Neviem, či budeme mať šancu stretnúť sa, ale 'nehrotím' to. Je to vedľajšia vec a ja sa sústredím na preteky. Bude to však príjemné spestrenie," poznamenala Slovenka.Známe je už to, aký je ďalší jej program po návrate na "starý kontinent".Súťažiť nebude v rýchlostných disciplínach vo švajčiarskom St. Moritzi ani vo francúzskom Val d'Isére, preteky potom absolvuje až 21. decembra, bude to slalom vo francúzskom stredisku Courchevel.