V nominácii na Vianočný Kaufland Cup sú aj Cehlárik a Hrivík

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie na čele s trénerom Craigom Ramsaym a generálnym manažérom Miroslavom Šatanom nominovalo na tohtoročný decembrový Vianočný Kaufland Cup 22 hráčov. Medzi nimi je aj jeden nováčik - obranca Patrik Bačik z Banskej Bystrice. Vo výbere je zhodne 10 hokejistov zo slovenskej a českej extraligy, zvyšné dve miesta patria útočníkom Leksandu Petrovi Cehlárikovi a Marekovi Hrivíkovi. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Vedenie národného tímu sa pre turnaj v Bratislave, kde Slováci narazia na Nórov a Lotyšov, rozhodlo zostaviť atraktívnu nomináciu. Nechýbajú v nej lídri svojich tímov z českej extraligy - jej najlepší strelec Oliver Okuliar, najproduktívnejší hráč BK Mladá Boleslav Róbert Lantoši či Adrián Holešinský, druhý najproduktívnejší v mužstve Škody Plzeň. Výbornú formu má aj útočné duo Cehlárik – Hrivík. Cehlárik je so 17 bodmi líder tímovej produktivity a jeden z najlepšie bodujúcich hráčov v celej švédskej SHL, Hrivík s 13 bodmi je v tesnom závese.



Šatan uviedol, že pri zostavovaní nominácie na Vianočný Kaufland Cup postupovalo vedenie reprezentácie rovnakým kľúčom ako vlani. Vtedy sa podarilo zložiť silný tím, ktorý sa tešil z celkového prvenstva po presvedčivých víťazstvách 6:0 nad Nórskom, respektíve 6:1 nad Lotyšskom. "Spravidla vždy sa snažíme zložiť pre domáci turnaj čo najkvalitnejšie mužstvo. Pozvali sme hráčov zo slovenskej a českej extraligy, ale aj zo severu Európy. Verím, že zopakujeme triumf z minulého roka. Keď hráme doma, chceme víťaziť. Touto cestou by som chcel pozvať fanúšikov, aby nás prišli povzbudiť. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí uspieť," uviedol Šatan.



Jediným nováčikom v kádri je Bačik. Dvadsaťosemročný obranca odohral za Banskú Bystricu dosiaľ 22 duelov a nazbieral v nich 13 bodov za gól a 12 asistencií. V roku 2015 vybojoval so slovenskou juniorskou reprezentáciou bronzovú medailu na MS hráčov do 20 rokov. Reprezentačný dres si obliekol aj vo februári 2017, avšak ako súčasť olympijského výberu SR pre turnaj Euro Ice Hockey Challenge v rakúskom Grazi. Keďže štarty za olympijský výber nie sú započítané ako oficiálne reprezentačné, Bačika čaká v 28 rokoch debut v A-tíme Slovenska.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Vianocny-Kaufland-Cup-2023?ID_partner=60



"Nie je jasne definovaný cieľ, že pre každú akciu chceme mať v tíme nejakú novú tvár. Snažíme sa však stále hľadať nové mená. Bačik nie je hráč, ktorý je úplne nováčik. Výkony v extralige ho dostali do pozornosti reprezentačných trénerov. Naše možnosti sú niekedy limitované. Bačika si však chceme pozrieť a veríme, že dôveru trénerov nesklame," ozrejmil Šatan pre hockeyslovakia.sk.



Slovenská reprezentácia sa v Bratislave zíde v pondelok 11. decembra. Na prvý zápas Vianočného Kaufland Cupu nastúpi v stredu 13. decembra o 18.00 h proti Nórsku. O deň neskôr sa na ZŠ Ondreja Nepelu v rovnakom čase predstavia Nóri s Lotyšmi a v piatok 15. decembra o 18.00 h vyvrcholí turnaj súbojom Slovensko – Lotyšsko. Vstupenky na všetky zápasy sú k dispozícii v sieti Ticketportal.

Nominácia SR na Vianočný Kaufland Cup v Bratislave (11. - 15. decembra):



Brankári: Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce, 8 zápasov), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR, 11)



Obrancovia: Patrik Bačik (HC'05 Banská Bystrica, 0 zápasov/0 gólov), Michal Beňo (HC Slovan Bratislava, 16/1), Martin Bodák (HK Dukla Ingema Michalovce, 5/0), František Gajdoš (HK Nitra, 18/0), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 13/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 44/1), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec/ČR, 44/6), Dávid Mudrák (HKM Zvolen, 16/0)



Útočníci: Peter Cehlárik (Leksands IF/Švéd., 50/20), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno/ČR, 58/8), Viliam Čacho (HC Oceláři Třinec/ČR, 22/5), Adrián Holešinský (HC Škoda Plzeň/ČR, 27/6), Marek Hrivík (Leksands IF/Švéd., 42/8), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR, 68/16), Patrik Lamper (HC Košice, 15/2), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR, 59/10), Miroslav Mucha (HKM Zvolen, 8/2), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR, 20/5), Alex Tamáši (Mountfield HK/ČR, 33/4), Peter Zuzin (HKM Zvolen, 26/2)



Realizačný tím:



generálny manažér - Miroslav Šatan, manažérka - Zuzana Chrenková, hlavný tréner - Craig Ramsay, asistenti trénera - Peter Frühauf, Ján Pardavý, tréner brankárov - Ján Lašák, video analytik - Igor Andrejkovič, kondičný tréner - Róbert Bereš, lekár - Pavol Lauko, fyzioterapeut - Vladimír Čavojec, výstrojoví manažéri - Marek Jenčík, Juraj Stopka, média manažéri - Peter Jánošík, Tomáš Kyselica





Program Vianočného Kaufland Cupu 2023 v Bratislave:



streda 13. decembra



18.00 SLOVENSKO – Nórsko



štvrtok 14. decembra



18.00 Nórsko – Lotyšsko



piatok 15. decembra



18.00 SLOVENSKO – Lotyšsko