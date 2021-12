Petra Vlhová sa v Maribore nepredstaví, preteky pre nevyhovujúce podmienky zrušili

Na trati je málo snehu

Naposledy si víťazstvo delili Vlhová a Shiffrinová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Seriál Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní ani v sezóne 2021/2022 nezavíta do slovinského Mariboru. Už 8. a 9. januára 2022 sa tam mali konať obrovský slalom a slalom žien, no aktuálna snehová situácia a nepriaznivá predpoveď počasia pre túto oblasť Slovinska spôsobili zrušenie pretekov.Informáciu prinieslo slovinské periodikum Delo na svojom webe, podľa ktorého Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) pracuje na tom, aby zabezpečila náhradu za tieto súťaže. Definitíva o zrušení súťaži na kopci Pohorje padla po kontrole Markusa Mayra z FIS."Celková situácia je taká, že v dňoch 8. a 9. januára tu nie je možné organizovať preteky Svetového pohára. Na trati je málo snehu, miestami je len pár centimetrov a zároveň predpoveď počasia je stále veľmi zlá,“ uviedol Mayr podľa delo.si.Zatiaľ naposledy sa v Maribore súťažilo ešte vo februári 2019 - v slalome zvíťazila Mikaela Shiffrinová, v obrovskom slalome dosiahli totožný čas a prvenstvo si rozdelili Shiffrinová so Slovenkou Petrou Vlhovou. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa v Maribore preteky nekonali, keďže miestne stredisko nemalo dostatok snehu. V oboch prípadoch súťaže presunuli v Slovinsku do Kranjskej Gory. Srečko Vilar ako generálny sekretár populárneho podujatia Zlatá líška uviedol, že najneskôr v piatok padne verdikt, či preteky presunú práve do Kranjskej Gory.V prípade, ak by FIS nenašla náhradu, bola by to zlá správa pre Petru Vlhovú, ktorá je líderkou tohtosezónneho hodnotenia slalomu. Zo štyroch pretekov vyhrala tri a raz skončila druhá, v poradí disciplíny má o 120 bodov viac ako druhá Shiffrinová. V celkovom poradí SP je Slovenka tretia za Shiffrinovou a Taliankou Sofiou Goggiovou. Najbližšie sa elitné svetové slalomárky predstavia v utorok 4. januára 2022 v chorvátskom Záhrebe.