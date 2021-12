Slovenskí hádzanári majú za sebou sústredenie pred majstrovstvami Európy, zamerali sa na obranu

Musia veľmi dobre brániť

Dva prípravné zápasy proti Rakúsku

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hádzanárov má za sebou ďalšie herné sústredenie pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy, ktoré od 13. do 30. januára 2022 hostia Slováci spolu s Maďarmi. Reprezentačný kouč Peter Kukučka mal hráčov k dispozícii štyri dni."Zamerali sme sa hlavne na vyladenie obrany 6-0, kde sme mali nejaké problémy v poslednom zápase. Pracovali sme tiež aj na vysunutej obrane, aby sme mali ďalšiu alternatívu. To sa mi páčilo, bolo tam veľa energie. Z toho sme robili prechody a druhé vlny, pretože sme sa museli zlepšiť, v posledných dueloch sme mali problémy. Musíme a bude veľmi dobre brániť a z toho ťahať rýchle stredy. Tým sa tiež trénovali útoky, či už na postavenú obranu 6-0 alebo vysunutú. S prístupom chalanov som veľmi spokojný, všetci šli naplno. Páčilo sa mi ich nasadenie, no bude dôležité, aby sme od 3. januára nadviazali na tieto dni a dolaďovali herné činnosti," povedal kouč Kukučka vo videu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Na najbližšom zraze naplánovanom na pondelok 3. januára 2022 by sa mali hlásiť hráči, ktorí pôjdu na ME. Dovtedy tréner Kukučka zverejní menoslov hráčov, s ktorými ráta na domáci šampionát. "Musíme dať hlavy dohromady, máme tam ešte pár otáznikov. V najbližších dňoch zverejníme nomináciu," prezradil.Súčasťou budúcotýždňového kempu Slovákov budú dva prípravné zápasy proti Rakúšanom naplánované na 6. a 8. januára.Slovenskí organizátori ME hádzanárov stále čakajú na to, či na dueloch v Košiciach a Bratislava sa do hľadísk dostanú aj diváci. "Predovšetkým veríme, že zlepšujúca sa pandemická situácia prispeje k pozitívnemu rozhodnutiu smerom k hromadným podujatiam a aspoň časti divákov bude umožnený vstup na tribúny v Bratislave a Košiciach. Diváci jednoznačne chýbajú celému športu. Neistota je pomaly už dva roky každodennou súčasťou. Všetci už toho máme dosť, ale veríme, že sa situácia zlepší. Netrpezlivo čakáme na rozhodnutie hlavného hygienika, či a v akom počte budú môcť byť v hľadiskách diváci. To je aktuálne najväčšia neistota. Zároveň dúfam, že aj pripravené opatrenia v súvislosti so šampionátom prispejú k tomu, že ME budú bezpečné a všetko bude v poriadku bez výpadkov zápasov. Veríme, že to bude len dobré,“ vyhlásil prezident SZH Jaroslav Holeša podľa webu slovakhandball.sk.