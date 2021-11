Petra Vlhová si skvelú formu preniesla z Fínska aj do USA, po 1. kole slalomu v Killingtone je na špici

Trať Superstar je v pohode

Chybičku rýchlo vykorigovala

Druhé kolo postaví Vlhovej tréner

28.11.2021 (Webnoviny.sk) - Petra Vlhová si skvelú slalomovú formu z fínskeho Levi preniesla aj do Severnej Ameriky. Dvadsaťšesťročná Slovenka predviedla najrýchlejšie 1. kolo v nedeľňajšom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v americkom Killingtone a pred tým druhým má náskok dvoch desatín sekundy pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou.Trojicu najlepších s odstupom 58 stotín uzatvára Švajčiarka Wendy Holdenerová.Slovenka s českým pasom Martina Dubovská predviedla priebežne šestnásty najlepší čas s mankom 2,27 s na líderku Vlhovú. Prvé kolo ešte pokračuje pretekárkami s vyššími štartovnými číslami za najlepšou tridsiatkou.Tie však už majú minimálnu šancu prehovoriť do poradia na prvých troch miestach. Druhé kolo príde na rad o 18.45 h SEČ."Samozrejme, že sa po dvoch triumfoch v Levi pokúsim o víťazstvo aj v Killingtone. Dosiaľ som tu bola len viackrát druhá. Cítim sa dobre, sebavedomie mi po Levi nechýba," uviedla Petra Vlhová ešte pred nedeľňajším slalomom, cituje ju rakúsky web laola1.at.Svoju prvú jazdu na trati Superstar s prevýšením 200 m ambiciózna Liptáčka zhodnotila slovami: "Trochu som bojovala s podmienkami. Trať je v pohode, ale občas sa menia podmienky a treba si na to dávať pozor. Celkovo sa cítim dobre, úspechy mi dodávajú sebavedomie a silu."Petra Vlhová sa ako prvá objavila na štarte 1. kola, rovnako ako v sobotnom neukončenom obrovskom slalome jej žreb prisúdil číslo 1.Nevyhla sa chybičke v strmej časti svahu, ale rýchlo ju vykorigovala a v druhej polovici trate sa už neohrozene rútila do cieľa.V ňom napokon dosiahla ako jediná z favoritiek čas pod 50 sekúnd (49,87), najviac sa jej priblížila iba Shiffrinová. Domáca lokálmatadorka dosiahla čas 50,07 a do druhého kola pôjde s minimálnym odstupom 20 stotín.S výnimkou tretej Švajčiarky Holdenerovej (+0,58) všetky ostatné súperky zaostali za Slovenkou o viac ako jednu sekundu. Druhé kolo postaví slovenský tréner Petry Vlhovej Matej Gemza.Zatiaľ čo Vlhová dosiaľ v Killingtone v slalome nikdy nezvíťazila, Shiffrinová na svojom domácom snehu štyrikrát nenašla premožiteľku (2016 - 2019). Vlani sa preteky na východnom pobreží USA v štáte Vermont nekonali pre pandémiu koronavírusu.