Petra Vlhová v paralelnom obrovskom slalome ďalšiu medailu nezíska, neprešla kvalifikáciou

Vlhvovú čaká vo štvrtok obrovský slalom

Nepostúpili aj ďalšie dve favoritky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 - Petra Vlhová veľmi rýchlo prišla o šancu zabojovať o druhú medailu na svetovom šampionáte v Taliansku. V utorkovej predpoludňajšej kvalifikácii v paralelnom obrovskom slalome nedokončila svoju jazdu a s pretekmi sa predčasne rozlúčila. Do hlavnej súťaže postúpilo 16 najlepších lyžiarok z jedinej kvalifikačnej jazdy, po osem z červenej aj modrej dráhy.Slovenka bola jednou z favoritiek paralelných pretekov na MS 2021, keďže v novembri v rakúskom stredisku Lech/Zürs vyhrala jediný paralelný obrovský slalom v aktuálnej sezóne Svetového pohára.Líderka SP si na svoju ďalšiu šancu zabojovať o cenný kov v Cortine d'Ampezzo musí počkať do štvrtka 18. februára Vtedy príde na rad obrovský slalom žien.Kvalifikáciu vyhrala Švajčiarka Wendy Holdenerová pred Slovinkou Metou Hrovatovou a jej krajankou Tinou Robnikovou. Z favoritiek sa medzi 16 postupujúcich do vyraďovacej časti okrem Vlhovej nedostali ani Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová či Švédka Sara Hectorová.Jediná stotinka rozhodla o postupe Talianky Marty Bassinovej. Vyraďovacia časť paralelného obrovského slalomu žien sa v utorok začne o 14.00 h. Pretekárky absolvujú v osemfinále, štvrťfinále, semifinále aj vo finále po dve jazdy. O postupujúcich rozhodne súčet časov, ktoré dosiahnu.Vlhová už stačila rozšíriť svoju zbierku medailí z MS aj v Cortine d'Ampezzo. V pondelkovej alpskej kombinácii brala striebro rovnako ako pred dvoma rokmi vo švédskom Aare. Víťazkou sa stala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá sa rozhodla vynechať paralelný obrovský slalom.Na utorkových pretekoch sa nezúčastňuje ani ďalšia medailistka z kombinácie Švajčiarka Michelle Gisinová.