Polášek s Dodigom sa prebojovali do semifinále štvorhry na Australian Open

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig zvládli aj svoj štvrtý zápas na Australian Open v Melbourne a postupom do semifinále štvorhry vyrovnali svoje spoločné grandslamové maximum z vlaňajška. Medzi štvorkou najlepších párov boli aj na Wimbledone 2019.Polášek a Dodig ako nasadené deviatky vo štvrťfinále zdolali Austrálčanov hrajúcich s voľnou kartou Matthewa Ebdena a Johna Patricka Smitha za 1:50 h 6:4, 2:6, 6:4. V treťom geme tretieho setu neskorší víťazi prerazili servis Smitha a vzápätí Dodig potvrdil brejk na 3:1. Túto výhodu si 35-ročný Slovák a o rok starší Chorvát udržali až do konca, v desiatom geme Polášek dopodával zápas do víťazného konca. Pri mečbale dosiahol eso.Chorváti budú mať v semifinále zjavnú prevahu. Súpermi Poláška s Dodigom bude druhý najvyššie nasadený pár Nikola Mektič Mate Pavič . Chorváti vyradili Francúzov Pierra-Huguesa Herberta a Nicolasa Mahuta 6:4, 4:6, 10:3. V aktuálnom renkingu ATP vo štvorhre patrí Poláškovi 17. priečka, Dodig figuruje na šestnástom mieste. Mektič je šiesty a Pavič tretí.Polášek pokračuje na Australian Open 2021 zatiaľ aj v miešanej štvorhre. Po boku Češky Lucie Hradeckej postúpili do 2. kola, čiže osemfinále. Tam budú ich súpermi ešte v utorok Slovinka Andreja Klepačová a Brit Neal Skupski.