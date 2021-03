Petra Vlhová venovala svoju originálnu pretekársku prilbu do súťaže pre Plamienok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2021 (Webnoviny.sk) -Plamienok sa stará o nevyliečiteľne choré deti v ich domácom prostredí, aby svoj čas nemuseli tráviť v nemocnici, ale doma, so svojimi blízkymi. Naša fenomenálna lyžiarska hviezda Petra Vlhová sa preto rozhodla pomôcť Plamienku súťažou, do ktorej venovala svoju originálnu pretekársku prilbu so svojim podpisom.Informácie k celotýždňovej sms charitatívnej súťaži nájdete na webe UNIQA, ktorá ako generálny partner Petry pomohla túto súťaž zorganizovať: https://www.uniqa.sk/sutaz/ . Denne môžete vyhrať 10 jej modrých čiapok a na konci týždňa budú všetci, ktorí sa zapoja, zaradení do súťaže o hlavnú cenu, originálnu Petrinu pretekársku prilbu."Budem veľmi rada a vďačná, keď pošlete sms a zapojíte sa do súťaže . Môžete vyhrať moju originál prilbu, v ktorej pretekám a zároveň pomôžete neziskovej organizácii Plamienok , ktorá pomáha ľuďom v tých najťažších životných situáciách," hovorí Petra Vlhová.Súťaž podporila aj bývalá dlhoročná reprezentantka Slovenska v zjazdovom Veronika Velez Zuzulová."Som nesmierne rada, že môžeme spolu s Petrou takto pomôcť a keď sa úspechy športovcov dokážu prepojiť so snahou pomáhať tým najslabším. Prosím všetkých, ktorí chcú podporiť dobrú vec a vyhrať naozaj unikátnu Petinu prilbu, zapojte sa do súťaže. Verím, že aj vďaka Vám sa nám podarí podporiť Plamienok čo najviac," hovorí Veronika Velez Zuzulová. Súťaž bude promovaná tento týždeň aj počas pretekov Svetového pohára v Jasnej, kde sa bude vyhlasovať súťažná otázka dňa a celý projekt tam podporia Petra aj Veronika osobne.Celý výťažok z sms súťaže pôjde na účet neziskovej organizácie Plamienok , ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti v ich domácom prostredí."Chcela by som veľmi pekne poďakovať našim lyžiarskym hviezdam Petre aj Veronike za to, že nás takto podporili. Som vďačná aj za krásne Petrine úspechy, ktoré si tie naše deti a ich rodiny môžu pozrieť, je to pre nich krásne spestrenie dňa, ktoré je dnes veľmi potrebné a prináša aj úžasný pocit hrdosti," hovorí MUDr. Mária Jasenková z detského hospicu Plamienok a dodáva: "Vrcholový šport a naša práca totiž majú predsa len niečo spoločné. Je to výkon, je to obeta a sebazaprenie. To isté prežívajú, len inom zmysle, rodiny, o ktoré sa staráme. Kto to nezažil, nevie si to predstaviť."Informačný servis