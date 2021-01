Petra Vlhová získala 10. miesto v obrovskom slalome, opäť triumf Bassinovej

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára desiatu priečku. V Kranjskej Gore zaostala o 2,41 sekundy za víťaznou Taliankou Martou Bassinovou, ktorá si zopakovala triumf zo soboty. Druhá skončila Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,66 s) a tretia bola domáca Slovinka Meta Hrovatová (+0,73 s).Dvadsaťštyriročná Bassinová dosiahla piate víťazstvo na podujatiach SP, všetky má na konte v tejto disciplíne. V tejto sezóne sa radovala už štvrtýkrát z piatich súťaží, keď uspela aj na úvod zimy v Söldene, v prvom z dvoch "obrákov" v Courcheveli a tento víkend ovládla 57. ročník Zlatej líšky. "Je to nesmierne emotívne, nemôžem uveriť, čo sa mi podarilo. Lyžovala som neuveriteľne, nič viac sa k tomu nedá povedať," povedala Talianka vo vysielaní Eurosportu. So ziskom 400 bodov je líderka hodnotenia disciplíny, na čele celkového poradia prestížneho seriálu zostala Vlhová (775 b.). Druhá je Gisinová (715 b.) a tretia už Bassinová (623 b.).

Na snímke talianska lyžiarka Marta Bassinová sa teší po triumfe v obrovskom slalome Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore 17. januára 2021. Bassinová vyhrala štvrtý obrovský slalom v sezóne.

Foto: TASR - Martin Baumann

Rovnako ako v sobotu sa v náhradnom slovinskom dejisku išlo na zľadovatenej trati, rozdielom však bolo, že na lyžiarky čakal na strmej zjazdovke Podkoren omnoho zatvorenejší obrovský slalom. Vlhová so štartovým číslom 3 vo vrchnej veľmi točivej pasáži meškala do jedného z oblúkov, ani nižšie sa nedokázala zrovnať do ideálneho rytmu a jej manko narastalo až do cieľa. Po prvom kole zaostávala o 1,43 sekundy za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Priebežne druhá bola sobotná víťazka Bassinová (+0,30 s), tretia pozícia patrila Gisinovej (+0,44 s).Shiffrinová išla bez porovnávacích medzičasov a technickú trať zvládla najhladšie z celého štartového poľa. Bassinová vyhrala v tejto sezóne všetky "obráky", ktoré dokončila, aj keď v prvom kole v porovnaní so Shiffrinovou nasadzovala do oblúkov o čosi neskôr a nebola vo vedení. Za prvou trojicou už boli výrazné odstupy, pod sekundu sa zmestili ešte Hrovatová (+0,86 s) a Francúzka Tessa Worleyová (+0,96 s). Až za Vlhovou z elitnej žrebovanej sedmičky skončili Alice Robinsonová z Nového Zélandu (+1,53 s) aj Talianka Federica Brignoneová (+1,93 s), ktorá napokon preteky nedokončila.

Na snímke talianska lyžiarka Marta Bassinová (uprostred) sa teší po triumfe v obrovskom slalome Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore 17. januára 2021. Druhá skončila Švajčiarka Michelle Gisinová (vľavo), tretia bola domáca Slovinka Meta Hrovatová.

Foto: TASR - Martin Baumann



Vlhová sa v druhom kole snažila o agresívnejšie poňatie, v niektorých oblúkoch však "brzdila" a na druhom medzičase sa už pohybovala v červených číslach. Po dojazde sa zaradila na tretiu priečku a vo výsledkovej listine klesla na záver elitnej desiatky. "Dnešné jazdy nehodnotím veľmi dobre, pretože neboli ideálne, hoci som možno nerobila výrazné chyby. Žiaľ, tento víkend to bolo takto. Keby som vedela, čo tomu chýba, tak by som to napravila. Keď víťazím, tak sa teším, keď nie, snažím sa z toho poučiť," povedala 25-ročná Slovenka, ktorá skončila v sobotu štvrtá.

Bassinová opäť predviedla dynamickú a bezchybnú jazdu a slávila ďalšie suverénne víťazstvo, v sobotu triumfovala dokonca o 80 stotín sekundy. Shiffrinová išla od začiatku príliš opatrne, robila širšie oblúky a po pätnástom čase druhého kola spadla na šieste miesto, ktoré obsadila aj deň predtým.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore 17. januára 2021.

Foto: TASR - Martin Baumann

Vlhovej víkendové sklamanie: Takto to nechcem

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nehodnotila víkendové vystúpenie v Kranjskej Gore pozitívne. V slovinskom stredisku v dvoch pretekoch obrovského slalomu Svetového pohára skončila v sobotu štvrtá a o deň neskôr až desiata. V nasledujúcich dňoch ju čaká ju nabitý program, pripravovať sa bude v Taliansku.Vlhová po sobotňajších pretekoch uviedla, že pre náročnú zľadovatenú trať to bude v nedeľu prevažne boj jej samej so sebou. Po prvom kole bola ôsma s výraznou stratou. V druhom kole sa prepadla ešte o dve priečky nižšie: "Dnešné jazdy nehodnotím veľmi dobre, pretože neboli ideálne, hoci som možno nerobila výrazné chyby. Žiaľ, tento víkend to bolo takto."

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vpravo), expertka RTVS a bývalá slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová sa rozprávajú v cieli 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore 17. januára 2021.

Foto: TASR - Martin Baumann



Vlhovej súperky cez víkend ukázali lepšiu formu. Talianka Marta Bassinová získala dva triumfy, v nedeľu druhá Švajčiarka Michelle Gisinová stiahla na Slovenku rozdiel v celkovom hodnotení. Vlhovej náskok na čele klesol na 60 bodov. "Možno som neurobila výrazné chyby, ale nešla som tak, ako chodím. Keby som vedela, čo tomu chýba, tak by som to napravila," dodala 25-ročná lyžiarka.



Na pódium nedosiahla slovenská reprezentantka v piatich za sebou idúcich pretekoch. Túto negatívnu sériu chce prerušiť čo najskôr: "Keď zvíťazím, tak sa teším, ak nie, tak sa snažím poučiť. Som sklamaná, takto to nechcem. Nabudúce to chcem zlepšiť."



Po pretekoch v Slovinsku čakal Vlhovú ďalší presun, vo SP sa predstaví na budúci týždeň v zjazde a v super-G: "Ideme teraz do Talianska trénovať a potom sa presunieme do Crans Montany."

Výsledky nedeľného obrovského slalomu SP v Kranjskej Gore:

1. Marta Bassinová (Tal.) 2:18,06 min,

2. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,66 s,

3. Meta Hrovatová (Slov.) +0,73,

4. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +1,14,

5. Tessa Worleyová (Fr.) +1,25,

6. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,27,

7. Sofia Goggiová (Tal.) +2,07,

8. Wendy Holdenerová (Švaj.) +2,14,

9. Alice Robinsonová (N. Zél.) +2,32,

10. Petra VLHOVÁ (SR) +2,41



Celkové poradie SP (po 16 z 33 súťaží):

1. VLHOVÁ 775 bodov,

2. Gisinová 715,

3. Bassinová 623,

4. Shiffrinová 565,

5. Katharina Liensbergerová (Rak.) 483,

6. Gutová-Behramiová 472



Poradie v obrovskom slalome (5 z 8):

1. Bassinová 400 bodov,

2. Gisinová 272,

3. Federica Brignoneová (Tal.) 250,

4. Worleyová 236,

5. Shiffrinová 230,

6. VLHOVÁ 196











