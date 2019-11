Petrák nevie vysvetliť Počiatkovu vetu z nahrávky s Trnkom

Ľubomír Petrák, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. novembra (TASR) – Poslanec Národnej rady SR Ľubomír Petrák (Smer-SD) nevie vysvetliť výrok exministra financií Jána Počiatka (Smer-SD) o „oholení“ expremiéra Roberta Fica vtedajším predsedom SNS Jánom Slotom.Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) si myslí, že by sa nahrávkou mala zaoberať najmä Národná kriminálna agentúra. Pčolinský tiež varuje pred opatreniami v justícii, Petrák s nimi súhlasí. Povedali to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.uviedol Petrák na Počiatkove vyjadrenia Dobroslavovi Trnkovi v časoch, keď bol generálnym prokurátorom o kauze Lemikon. Dodal, že tak ako v ostatných nahrávkach Mariana K., ide o vysokú mieru narcizmu.uzavrel Petrák. Ten pripomenul, že na emisnú kauzu vtedy Smer reagoval tak, že nakoniec odobral SNS celý rezort životného prostredia.Na otázku, ako v súvislosti s nahrávkou prinavrátiť dôveru občanov v justíciu, spomenul Petrák opatrenia, ktoré pôjdu do skráteného legislatívneho konania. Tie posilnia právomoci ministra spravodlivosti voči sudcom, ktorí majú byť podozriví z korupcie a umožnia mu pozastaviť im funkciu bez obvinenia v trestnom konaní. Predtým varuje Pčolinský, ktorý uviedol modelovú situáciu, že by sa ministrom spravodlivosti stal napríklad opätovne Štefan Harabin.reagoval Petrák, ktorý tvrdí, že politická moc nevstúpi do procesu priamo tým, že budú naďalej rozhodovať Súdna rada, disciplinárne senáty a orgány činné v trestnom konaní.uzavrel.uviedol na margo rozhodnutia Roberta Fica priniesť na Slovensko späť investičné zlato z Veľkej Británie. Nepovažuje to za spochybňovanie spojencov aj z toho dôvodu, že k rovnakému kroku podľa jeho slov pristúpilo Nemecko. Pčolinský považuje podobné témy za smiešne a guvernér Národnej banky Slovenska môže konať aj bez toho.V otázke presunutia prevažne opozičných návrhov, pre prediskutovanie rozpočtu a následnej absencii poslancov pri diskusii Petrák uviedol, že zdôvodnenie presunu návrhov naďalej obstálo.uviedol Petrák a dodal, že koalícia nechcela riediť diskusiu tým, že budú vystupovať ministri alebo spravodajca. Dodal tiež, že drvivá väčšina zákonov, ktoré boli presunuté, nemali šancu prejsť.Pčolinský nepovažuje za nereálne prerokovať ešte desiatky návrhov.uviedol a dodal, že si nevie predstaviť, že by v inej práci povedal v novembri, že už pracovať nebude.Ako jeden z návrhov, ktorý bol predložený, bol povinný trinásty dôchodok.Ku stratifikácii nevedel Petrák uviesť, či za ňu budú poslanci Smeru hlasovať. Pčolinský potvrdil, že Sme rodina návrh o stratifikácii nepodporí.