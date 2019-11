Účastníci Víkendu s fotografiou zachytávajú život v domove seniorov

Lektormi Víkendu s fotografiou sú v jednom banskobystrickom domove seniorov fotografi Jindřich Štreit (vpravo) a Jaro Sýkora (vľavo). Organizátorom podujatia je Miroslav Zaťko (v strede). V Banskej Bystrici 30. novembra 2019. Foto: TASR Lektormi Víkendu s fotografiou sú v jednom banskobystrickom domove seniorov fotografi Jindřich Štreit (vpravo) a Jaro Sýkora (vľavo). Organizátorom podujatia je Miroslav Zaťko (v strede). V Banskej Bystrici 30. novembra 2019. Foto: TASR

Banská Bystrica 30. novembra (TASR) - Výstava osobnosti európskej fotografie Jindřicha Štreita s názvom Mobilný hospic, ktorá mala premiéru vlani v Olomouci, dala námet organizátorom tohtoročného Víkendu s fotografiou v Banskej Bystrici.Jeho účastníci v sobotu fotografovali ako plynie život v jednom z banskobystrických domovov seniorov. Lektorom bol samotný Štreit, ako aj ďalší slovenský fotograf, zachytávajúci život starých ľudí, Jaro Sýkora.Podľa Miroslava Zaťka z banskobystrického Stredoslovenského osvetového strediska (SOS) Víkend s fotografiou si vždy potrpel na dramaturgiu, prácu s témou a až potom hľadal fotografov, ktorí najlepšie odpovedajú tematickému zadaniu."Keď sme ale vlani mali možnosť stretnúť pána profesora Štreita, bolo rozhodnuté. Urobili sme výnimku a ušili program na telo autorovi. Jindřich Štreit je humanistický fotograf, svojím obsahom aj formou. Jeho fotografie nie sú dokonalé, ale výnimočná je práca na nich. Každú zo spracovávaných tém, ktorú uchopil, spracoval ľudsky, povedané štepkovskou terminológiou - cítiť z nej človečinu," priblížil Zaťko.Výstava Mobilný hospic, ktorá je zatiaľ poslednou umeleckou výpoveďou Štreita, je aktuálne k videniu v Múzeu SNP Banskej Bystrici. Pre verejnosť bude prístupná do 13. decembra 2019. Účastníci víkendového workshopu si okrem tejto výstavy môžu pozrieť aj projekt oravského fotografa Jara Sýkoru, ktorý zachytáva ľudí na sklonku ich životov."Na workshope by mali naši hostia naučiť účastníkov, aké je dôležité pracovať s pokorou a úctou. Podvečer ich potom čaká v priestoroch SOS joga, ktorá môže dať odpoveď na to, ako narábať so strachom, ako aj prednáška etnografky na tému 'posledné zbohom'," pripomenul Zaťko.Zajtra Jindřich Štreit a Jaro Sýkora premietnu v sále SOS fotografie zo sobotného workshopu a popoludní zhodnotia Víkend s fotografiou na odbornom seminári.