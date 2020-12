Petrovi Saganovi spôsobil koronavírusový rok škrty v programe, absolvoval len 64 súťažných dní

Najvyťaženejším cyklistom stále Sagan

Pád Bašku bol ešte väčší ako Juraja Sagana

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Iba traja zástupcovia v tímoch World Tour (bratia Saganovci a Erik Baška Bora-Hansgrohe ) a celkovo 41 pretekárov na podujatiach v cestnej cyklistike reprezentovalo Slovensko v roku 2020. Je to o 24 cyklistov menej ako v predchádzajúcom roku a z veľkej časti ide o pretekárov jediného slovenského kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica.Slováci absolvovali dovedna 706 etáp na pretekoch pod hlavičkou Medzinárodnej cyklistickou únie (UCI). V porovnaní s vlaňajškom je to o 508 menej. V prepočítaní na kilometre je to výrazný pokles o 57-tisíc. Informuje o tom špecializovaný web cycling-info.sk.V pozícii najvyťaženejšieho cyklistu zotrváva Peter Sagan . Škrtami pretekov poznačený "koronavírusový" rok však výrazne zasiahol aj do jeho programu.Sagan absolvoval 64 súťažných dní v porovnaní s 82 dňami spred dvoch rokov. Trojnásobnému majstrovi sveta sa výrazne znížil aj počet odjazdených kilometrov a to z 10200 na 8800.A to stihol absolvovať v krátkom slede Tour de France Giro d'Italia a pripísať si tam jedno víťazstvo, štyri druhé a dve tretie miesta.Starší zo Saganovcov Juraj v objeme súťaží klesol ešte výraznejšie. Z 56 dní až na 30. Aj Erik Baška sa ocitol až v akomsi treťom tíme a jeho pád bol ešte väčší. Zo 60 súťažných dní spadol na menej ako tretinu, presne 19. Pozoruhodné je, že až piati cyklisti Dukly Banská Bystrica majú na konte väčší počet súťažných dní ako Juraj Sagan.Po troch rokoch prvý raz nebol tým najvyťaženejším Ján Andrej Cully (34), ale hneď vo svojej druhej sezóne medzi mužmi Lukáš Kubiš so 45 dňami. Najskúsenejší Dukláci Patrik Tybor Marek Čanecký si pripísali na konto 36, resp. 35 súťažných dní, Juraj Bellan 34."Pohľad na bilanciu profesionálnych Slovákov nie je lichotivý. Zatiaľ čo ešte pred štyrmi rokmi Slováci vo World Tour absolvovali 403 dní, tento rok už iba chabých 117. Zo šiestich máme už iba troch profíkov. Musíme konštatovať, že na veľkých pretekoch sa Slováci vytrácajú a naši fanúšikovia čoraz menej zapínajú televízne prenosy s cieľom sledovať a povzbudiť Slovákov," informuje cycling-info.sk.