Petrovický oznámil nomináciu Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov

Tréning a štedrá večera

Kapitánom Samuel Kňažko



MS v hokeji do 20 rokov - nominácia Slovenska

Brankári (3): Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy, Eugen Rabčan



Obrancovia (8): Oliver Turan, Andrej Golian, Dávid Mudrák, Šimon Nemec, Šimon Bečár, Marko Stacha, Samuel Kňažko, Rayen Petrovický.



Útočníci (14): Dominik Sojka, Roman Faith, Dominik Jendek, Juraj Eliaš, Filip Mešár, Martin Chromiak, Maroš Jedlička, Jakub Kolenič, Juraj Slafkovský, Simon Jellúš, Michal Mrázik, Oleksij Myklucha, Matej Kašlík, Artur Turanský





25.12.2020 (Webnoviny.sk) - Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov uzavrel nomináciu na juniorský šampionát v Kanade. Na 25-členný zoznam sa nezmestila pätica hokejistov - brankár Patrik Kozel, obrancovia Matúš Hlaváč, Šimon Groch a útočníci Michael Drábek, Róbert Bačo. Informoval o tom oficiálny web SZĽH.Tréneri mali záverečnú nomináciu oznámiť pôvodne už 23. decembra po prípravnom zápase s Českom, ktorému slovenskí juniori podľahli 0:6 . Po dueli si však vzali viac času na premyslenie a rozhodnutie oznámili až 24. decembra dopoludnia edmontonského času."Dúfali sme, že každý jeden z hráčov, ktorí tu s nami boli, sa zapojí do hry. Situáciu nám však skomplikovalo zredukovanie počtu prípravných duelov z dvoch na jeden. Na stretnutie s Čechmi sme zostavu upravili. Chlapci vedeli, že do zápasu nemôžu zasiahnuť všetci. Aj preto bolo rozhodnutie veľmi ťažké,“ ozrejmil hlavný tréner tímu SR20 Róbert Petrovický na webe hockeyslovakia.sk.Na margo toho, ako hráči strávili v Kanade 24. december, tréner odpovedal: "Mali sme tréning, potom podvečerný míting a aj štedrú večeru."Pätica hokejistov, ktorá sa nedostala do záverečnej nominácie Slovenska na svetový juniorský šampionát, musela opustiť edmontonskú bublinu 24. decembra popoludní. Následne nasadla do lietadla, vo Viedni mala pristáť 25. decembra.Na 25-člennú slovenskú súpisku tréneri vo štvrtok zapísali troch brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov.Kapitánom slovenského tímu bude Samuel Kňažko . Osemnásťročný obranca, ktorý bol v októbri vyššie z dvojice draftovaných Slovákov klubmi NHL, dostal prednosť pred ďalším obrancom Dávidom Mudrákom a útočníkom Michalom Mrázikom. Tí sa stali asistentmi.