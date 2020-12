Drážďany predali na zápas bez divákov až 72-tisíc vstupeniek

Cena vstupenky bola 5 eur

Fanúšikovia dostanú pamätný lístok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.12.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký futbalový klub Dynamo Drážďany je dlhodobo známy mimoriadne vernou fanúšikovskou základňou. A to aj napriek tomu, že jeho hráči nepatria medzi domácu elitu a pôsobia až v tretej lige.Svoju oddanosť klubu preukázali aj v náročných časoch koronakrízy, keď pred Vianocami 2020 sa im podarilo "vypredať" zápas, ktorý sa hral pred prázdnymi tribúnami.Šlo o pohárové stretnutie medzi Dynamom a Darmstadtom, treťoligista podľahol druholigostovi hladko 0:3. Cena jednej vstupenky bola 5 eur a predalo sa ich 72 112 kusov.Ako odmenu za to priaznivci dostanú pamätný lístok na tento duel. Kapacita štadióna Dynama tak bola prekročené viac ako dvakrát, keďže do jeho hľadiska sa zmestí 32-tisíc osôb.Vedenie klubu informovalo, že v celej histórii Dynama Drážďany sa len dvakrát stalo, aby na jeho stretnutí bolo viac divákov. V oboch prípadoch šlo samozrejme o súboje u súperov.