Petrovský bude jedným z najsledovanejších hráčov na juniorskom šampionáte, podľa experta má veľký potenciál

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Servác Petrovský patril k najlepším hráčom slovenskej reprezentácie do 20 rokov na letných majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie a podobné výkony sa od neho očakávajú aj na tých nasledujúcich na prelome rokov.Zámorský expert Tyson McKay z portálu The Hockey Writers ho zaradil medzi piatich hráčov, ktorých treba na MSJ 2023 v Kanade sledovať."Možno nie je robustný, ale tento rýchly center môže byť najväčšie prekvapenie tohtoročného draftu, na ktorom si ho Minnesota vybrala až v 6. kole. V OHL zbiera v priemere bod na zápas a nebolo pochýb o jeho účasti na MSJ 2023 po fantastickom augustovom turnaji. Ako 18-ročný strelil dva góly a pridal asistenciu v štyroch dueloch ako člen prvého útoku a dostal sa medzi troch najlepších hráčov Slovenska na MSJ 2022. O pár mesiacov starší aj skúsenejší má veľký potenciál pred blížiacim sa šampionátom," napísal McKay o rodákovi z Prešova.Petrovského si klub Minnesota Wild vybral na tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL z celkovej 185. pozície.V minulej sezóne odohral za tím Owen Sound Attack v kanadskej juniorskej OHL 65 duelov základnej časti so ziskom 54 bodov (28+26) a v 7 zápasoch play-off nazbieral 6 bodov (2+4).V aktuálnom ročníku má na konte 28 bodov (14+14) v doterajších 27 stretnutiach, má nábeh na 33 gólov a 33 asistencií. Vlani pomohol slovenskej osemnástke k zisku strieborných medailí na Hlinka Gretzky Cupe.