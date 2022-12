Škriniar má vraj na stole ponuku od Interu Miláno za sedem miliónov eur na sezónu. Ako sa rozhodne?

Zmluvu má do konca sezóny

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar spoločne so svojím agentom údajne ešte nedali talianskemu klubu Inter Miláno odpoveď, či 27-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom predĺži kontrakt s vedením „nerazzurri“.Ako referuje web football-italia.net, slovenský obranca má od klubu na stole ponuku, na základe ktorej môže zarobiť až sedem miliónov eur za sezónu.Škriniar má v milánskom Interi zmluvu platnú iba do konca aktuálneho ročníka 2022/2023 a 1. januára teoreticky môže začať rokovania s inými klubmi o bezplatnom letnom prestupe.Funkcionári Interu vraj Škriniarovi ponúkli sezónny príjem šesť miliónov eur v čistom, čo je maximum v rámci ich súčasného platového stropu a ďalší milión eur v podobe výkonnostných bonusov.Uvedená ponuka je výrazne nižšia ako údajný návrh francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain v hodnote 10 miliónov eur za sezónu.PSG už predtým ponúkol za prestup Škriniara 60 miliónov eur, no predstavitelia Interu túto čiastku odmietli, pretože si boli istí, že sa so slovenským legionárom dohodnú na predĺžení kontraktu.Okrem Parížanov sa v súvislosti so Škriniarom spomína aj interes dvoch anglických klubov z Londýna - Tottenhamu Hotspur