Petržalčania dávajú palec hore oprave chodníkov aj revitalizácii Draždiaka, Most SNP však podľa nich vyžaduje urgentnú pozornosť

26.2.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky pozitívne vnímajú opravu chodníkov aj revitalizáciu Draždiaka , spokojní sú aj s mestskou políciou. Okrem toho by preferovali, ak by magistrát uprednostnil opravu Mosta SNP pred inými nákladnými projektami. Väčšinovo sa tiež priklonili k už schváleným zmenám v lokalite Lido. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre mestskú časť zrealizovala agentúra Focus na vzorke tisíc obyvateľov Petržalky.V najnovšom prieskume zisťovali názory obyvateľov na opravu chodníkov v réžii mestskej časti, revitalizáciu areálu Veľkého Draždiaka, fungovanie mestskej polície či revitalizáciu Námestia Republiky v gescii magistrátu. Podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej až 84 percent Petržalčanov pozitívne hodnotí prácu samosprávy, týkajúcu sa opravy chodníkov vo vlastnej réžii. Až 95 percent opýtaných súhlasí s plánom opráv, ktorý reflektuje rozpočtové možnosti mestskej časti.„V tomto roku plánujeme opraviť ďalších, minimálne plánovaných 60-tisíc metrov štvorcových súvislých povrchov asfaltových chodníkov,“ priblížil starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že s opravami odštartujú s príchodom jari. Až 91 percent Petržalčanov hodnotí pozitívne revitalizáciu Veľkého Draždiaka a až 96 percent súhlasí, aby mestská časť do tejto lokality investovala podľa plánu ďalej, aj keď väčšinu pozemkov vlastnia Lesy SR a hlavné mesto, s ktorými má samospráva dohody na ich správe.Spokojní sú obyvatelia aj s fungovaním Mestskej polície Bratislava - 69 percent Petržalčanov je spokojných s jej prácou a 83 percent súhlasí s tým, aby svojej polícii nové priestory, ktoré žiada magistrát od mestskej časti, postavili developeri v rámci aktuálnych či budúcich dohôd s mestom.Reprezentatívny prieskum tiež ukázal, že až 93 percent Petržalčanov by aj na úkor iných verejných investícií magistrátu, napríklad historických Kúpeľov Grössling , uprednostnilo kompletnú opravu Mosta SNP, ktorý je minimálne od roku 2022 vo veľmi zlom technickom stave. „Most bol ohodnotený odborníkmi šiestym zo siedmich stupňov, v ktorom by už hrozilo aj jeho uzatvorenie," dodala Halašková.O niečo menej, 73 percent respondentov, súhlasí s tým, aby hlavné mesto vo svojich plánoch v prípade nedostatku financií na revitalizáciu všetkých štyroch námestí v centre uprednostnilo revitalizáciu Námestia Republiky, a to aj napriek argumentu, že centrum slúži obyvateľom celej Bratislavy, vrátane Petržalčanov. Petržalka sa prostredníctvom agentúry Focus pýtala aj na dekády neriešený problém ohľadom pochôdznych terás bytových domov, ku ktorým sa nehlási žiadny majiteľ.„Podľa najnovšieho právneho výkladu hlavného mesta sa má za to, že majiteľmi týchto terás sú vlastníci bytov, čiže magistrát nevlastní žiadnu z týchto terás a mestská časť Petržalka žiadnu z nich nespravuje. Riešením teda je, aby sa takéto terasy “bez majiteľov” konečne oficiálne stali súčasťou bytových domov, ktorým slúžia, a to aj na papieri v rámci platnej stavebnej legislatívy," dodáva samospráva.V rámci férovosti samospráva navrhla, aby následná rekonštrukcia takto vysporiadaných terás bola financovaná rovným dielom na tretiny vlastníkmi bytov, magistrátom a mestskou časťou s tým, že by si ich majitelia bytov, garáží a ďalších priestorov, ktorým primárne slúžia, zapísali do vlastníctva aj oficiálne. V prieskume s týmto návrhom súhlasí až 82 percent opýtaných.Samosprávu tiež zaujímal postoj obyvateľov k nedávno schválenej zámene pozemkov a zmene územného plánu lokality Lido tak, ako sa magistrát dohodol s developermi. Ešte pred samotným hlasovaním na mestskom zastupiteľstve tento návrh podporilo presne 59 percent Petržalčanov. „Musím však dodať, že všetci, aj zástupcovia mesta, sa zhodli na "nie najšťastnejšej" participácii s verejnosťou a magistrát vo svojej komunikácii jasne presadzoval plány a vizualizácie súkromných firiem," uzavrel Hrčka.