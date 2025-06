Petržalčania si budú po kauze voliť nového starostu, termín volieb je už známy

Starosta Petržalky



Starosta Petržalky Ján Hrčka odstúpil ku koncu mája zo svojho postu mája z dôvodu odhalenia miliónového podvodu na svojom úrade. Jeho funkciu dočasne prevzala zastupujúca starostka Iveta Jančoková.

9.6.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky si budú voliť nového starostu v septembri. O termíne konania doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy rozhodol predseda Národnej rady SR Richard Raši „Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené v 12 obciach vrátane Petržalky na sobotu 6. septembra. Politické strany a nezávislí kandidáti môžu svoju kandidatúru ohlásiť najneskôr do 8. júla," uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková Petržalská samospráva minulý týždeň informovala, že v súvislosti s odstúpením Jána Hrčku z funkcie starostu podala zastupujúca starostka Iveta Jančoková žiadosť o vyhlásenie doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy na Ministerstvo vnútra SR , 2. júna v súlade z uznesením miestneho zastupiteľstva. Voliči budú o čase a mieste konania volieb informovaní najneskôr do 12. augusta. Ďalšie informácie budú zverejnené na webe volby.petrzalka.sk.