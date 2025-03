Petržalčania sú spokojní s prácou a hospodárením miestneho úradu, magistrát však zhodnotili horšie

Najľudnatejšia mestská časť

Väčšina vníma prácu miestneho úradu pozitívne

30.3.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia bratislavskej Petržalky sú spokojní s prácou a hospodárením miestneho úradu. Oceňujú aj investície do športu a detských ihrísk. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý mestská časť realizovala v marci, v spolupráci s agentúrou AKO Na základe výsledkov prieskumu vníma hospodárenie magistrátu Bratislavy pozitívne len viac ako tretina opýtaných. S prácou hlavného mesta je spokojná len tesná väčšina opýtaných.Súčasťou prieskumu boli otázky na prácu, hospodárenie a financovanie samosprávy v gescii miestneho úradu a magistrátu hlavného mesta, a tiež výstavbu a údržbu petržalských športovísk či detských ihrísk.Kombinovaný prieskum (osobne aj telefonicky) realizovali od 4. do 17. marca na vzorke tisíc dospelých obyvateľov s trvalým pobytom v Petržalke. Otázky boli mierené na témy týkajúce sa dvojúrovňovej samosprávy, čiže mestskej časti, ale aj hlavného mesta.„Len v Bratislave a Košiciach funguje dvojúrovňová samospráva. Košice sa nás ako bratislavskej mestskej časti netýkajú a Petržalka je najľudnatejšia mestská časť, približne štvrtina Bratislavy. Práve preto nám porovnanie sa s relevantným hlavným mestom dáva veľký zmysel," vysvetľuje starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že prácu ich úradu, ako aj magistrátu dokážu Petržalčania priamo hodnotiť na základe každodennej skúsenosti.Z prieskumu vyplynulo, že až tri štvrtiny (74,3 percenta) Petržalčanov vníma prácu miestneho úradu pozitívne, pri vnímaní práce hlavného mesta je to o niečo menej - 51,5 percenta. Petržalčania vnímajú pozitívne aj nakladanie s verejnými financiami miestneho úradu (62,3 percenta) pri magistráte hodnotí hospodárenie pozitívne iba 38,6 percenta respondentov.Viac ako dve tretiny (68,1 percenta) a takmer až tri štvrtiny (71 percent) opýtaných Petržalčanov vníma pozitívne aj dlhoročnú snahu mestskej časti budovať a opravovať samosprávne športoviská, ako aj organizovať krúžky, tábory a športové aktivity pre deti. Podobne dobre dopadli výsledky aj k údržbe, revitalizácii a optimalizácii verejných detských ihrísk, s ktorými je v tomto spokojných takmer 74 percent Petržalčanov.Tento rok plánuje mestská časť realizovať minimálne ešte jeden veľký prieskum verejnej mienky. Mal by sa primárne venovať (ne)spokojnosti s komunikáciou dvojúrovňovej samosprávy z pohľadu obyvateľov, športovým aktivitám mestskej časti a dlhoročným snahám časti verejnosti spojených s možnosťou premenovania názvu ulice Námestie Hraničiarov. Výsledky všetkých prieskumov vrátane prezentácií prieskumných agentúr a raw dát sú dostupné na webe PETRZALKA.sk/prieskumy.