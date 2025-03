Polícia v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre slintačku a krívačku udeľuje výnimku pre vybrané vozidlá

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.3.2025 (SITA.sk) - Polícia udeľuje výnimku pre vybrané vozidlá v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa slintačky a krívačky. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek . Ako spresnil, polícia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa výskytu slintačky a krívačky povoľuje odaž do odvolania všeobecnú výnimku pre vybrané nákladné vozidlá.Výnimka sa pritom vzťahuje na označené vozidlá zabezpečujúce prepravu kadáverov zvierat utratených v rámci mimoriadnych opatrení hlavného veterinárneho lekára SR, ako aj na vozidlá zabezpečujúce servis a prepravu dezinfekčných prostriedkov, zariadení a ochranných pomôcok nevyhnutných na realizáciu týchto opatrení.Polícia ďalej priblížila, že tieto vozidlá sa môžu pohybovať na diaľniciach, cestách I. triedy, cestách pre motorové vozidlá a cestách určených pre medzinárodnú premávku. Policajti však upozorňujú, že povolením výnimky nie je dotknuté ich oprávnenie regulovať premávku v prípade, že to bude potrebné.„Policajti môžu vodiča zastaviť alebo určiť smer jeho trasy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky," doplnilo Prezídium Policajného zboru. Polícia súčasne apeluje na účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov, ako aj dopravné značenie a dočasné opatrenia súvisiace s mimoriadnou situáciou.