Petržalka dá peniaze na dofinancovanie úväzkov pre asistentov učiteľa

Bratislava 20. októbra (TASR) - Mestská časť Bratislava-Petržalka dofinancuje chýbajúce úväzky pre asistentov učiteľa. Suma 60.230 eur z miestneho rozpočtu umožní zabezpečiť 27 miest asistentov učiteľa, ktoré požaduje desať základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy vzhľadom na podiel detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)."V súčasnej dobe je do školského kolektívu začlenených 241 žiakov a nezačlenených ešte 240 žiakov. Počet asistentov v predchádzajúcom školskom roku 2018/2019 bol však iba na 8,5 úväzku pre celú Petržalku," ozrejmila zástupkyňa starostu mestskej časti Lýdia Ovečková.Samospráva a základné školy preto požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o pridelenie finančných prostriedkov na potrebný počet asistentov učiteľa. Ministerstvo prideľuje z nenormatívnych prostriedkov počet asistentov učiteľov podľa výkazov, ktoré školy predkladajú aj s odporúčaním odborníkov. "Rezort zafinancoval napokon len 15 úväzkov, a preto sa mestská časť rozhodla dofinancovať 12 chýbajúcich," informovala Ovečková.Opatrenie mestskej časti víta Slovenská komora učiteľov (SKU). "Veríme, že takéto pozitívne príklady praxe budú inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy v snahe nielen opravovať strechy a budovy, ale zaujímať sa aj o aktérov vzdelávania v školách a podporovať ich," uviedol zástupca SKU Viktor Križo.Pripojila sa aj Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. "Sme presvedčení, že spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia je nielen možné, ale doslova potrebné pre budúcnosť všetkých detí a žiakov, len tak máme možnosť žiť vo vzájomnej akceptácií a jednej inkluzívnej komunite,“ povedala štatutárka organizácie Jana Lowinski.