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18. júla 2026
Petržalka otvorí novú centrálu knižnice, moderný priestor privíta návštevníkov už v auguste – VIDEO, FOTO
Slávnostné otvorenie je naplánované na začiatok školského roka v septembri. Nová centrála Knižnice Petržalka na Fedinovej ulici vstupuje do záverečnej fázy príprav. Ako informovala ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie je naplánované na začiatok školského roka v septembri.
Nová centrála Knižnice Petržalka na Fedinovej ulici vstupuje do záverečnej fázy príprav. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, moderný komunitný priestor, ktorý vznikol prestavbou dlhodobo nevyužívanej budovy pri Materskej škole Fedinova, privíta prvých návštevníkov už počas druhej polovice augusta. Slávnostné otvorenie je naplánované na začiatok školského roka v septembri.
S prestavbou objektu začala mestská časť v polovici januára 2026. „Hrubé stavebné práce boli ukončené už v marci a v súčasnosti zariaďujú interiéry a sťahujú knižničný,“ priblížila hovorkyňa s tým, že do nových priestorov smerujú tisíce kníh z doterajšej pobočky na Prokofievovej ulici. „Knižničné regály sa postupne zapĺňajú a nový priestor dostáva svoju finálnu podobu,“ doplnila.
Petržalka investovala do projektu knižnice približne 630-tisíc eur. „Z tejto sumy bolo 400-tisíc eur financovaných z poslaneckých priorít, zvyšné prostriedky boli pokryté z úveru schváleného v rozpočte mestskej časti na rok 2026, určeného na realizáciu viacerých významných kapitálových investícií vrátane vybudovania nového sídla a pobočky knižnice,“ spresnila Halašková.
Prostredníctvom grantu z Fondu na podporu umenia získala knižnica 40-tisíc eur, pri celkovej schválenej dotácii takmer 80-tisíc eur, na skvalitnenie interiérového vybavenia. Vďaka tomu zakúpila nový knižničný mobiliár ako regály na knihy a časopisy, ale aj výpožičný pult. „Je to najväčšia investícia v histórii Knižnice Petržalka, ktorú aktívne navštevuje viac ako 11-tisíc čitateľov a ročne vypožičia viac ako 245-tisíc kníh, periodík, e-kníh a audiokníh,“ dodala hovorkyňa.
Nová centrála bude podľa samosprávy viac než len klasickou knižnicou. Na dvoch podlažiach vzniknú priestory určené na vzdelávanie, komunitné aktivity aj kultúrne podujatia.
„Návštevníci budú mať k dispozícii klubovú miestnosť pre knižné kluby, biblioterapiu, storytelling či stretnutia seniorov a začínajúcich autorov, spoločenskú sálu s pódiom, priestor na tvorivé workshopy, detskú herňu a čitáreň Stromovníček, ale aj vzdelávaciu miestnosť na semináre a prednášky,“ vymenovala Halašková.
Súčasťou objektu bude v budúcnosti aj malá kaviareň s exteriérovým posedením. „Do nového objektu sa už presťahovala nielen pobočka, ktorá doteraz sídlila v priestoroch Základnej školy Prokofievova, ale aj administratíva Knižnice Petržalka, ktorá doposiaľ pôsobila v budove Technopolu na Kutlíkovej 17, spolu s útvarom nadobúdania a katalogizácie knižničných dokumentov,“ doplnila hovorkyňa Petržalky.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka otvorí novú centrálu knižnice, moderný priestor privíta návštevníkov už v auguste – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová centrála Knižnice Petržalka na Fedinovej ulici vstupuje do záverečnej fázy príprav. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, moderný komunitný priestor, ktorý vznikol prestavbou dlhodobo nevyužívanej budovy pri Materskej škole Fedinova, privíta prvých návštevníkov už počas druhej polovice augusta. Slávnostné otvorenie je naplánované na začiatok školského roka v septembri.
Hrubé stavebné práce
S prestavbou objektu začala mestská časť v polovici januára 2026. „Hrubé stavebné práce boli ukončené už v marci a v súčasnosti zariaďujú interiéry a sťahujú knižničný,“ priblížila hovorkyňa s tým, že do nových priestorov smerujú tisíce kníh z doterajšej pobočky na Prokofievovej ulici. „Knižničné regály sa postupne zapĺňajú a nový priestor dostáva svoju finálnu podobu,“ doplnila.
Petržalka investovala do projektu knižnice približne 630-tisíc eur. „Z tejto sumy bolo 400-tisíc eur financovaných z poslaneckých priorít, zvyšné prostriedky boli pokryté z úveru schváleného v rozpočte mestskej časti na rok 2026, určeného na realizáciu viacerých významných kapitálových investícií vrátane vybudovania nového sídla a pobočky knižnice,“ spresnila Halašková.
Prostredníctvom grantu z Fondu na podporu umenia získala knižnica 40-tisíc eur, pri celkovej schválenej dotácii takmer 80-tisíc eur, na skvalitnenie interiérového vybavenia. Vďaka tomu zakúpila nový knižničný mobiliár ako regály na knihy a časopisy, ale aj výpožičný pult. „Je to najväčšia investícia v histórii Knižnice Petržalka, ktorú aktívne navštevuje viac ako 11-tisíc čitateľov a ročne vypožičia viac ako 245-tisíc kníh, periodík, e-kníh a audiokníh,“ dodala hovorkyňa.
Viac ako knižnica
Nová centrála bude podľa samosprávy viac než len klasickou knižnicou. Na dvoch podlažiach vzniknú priestory určené na vzdelávanie, komunitné aktivity aj kultúrne podujatia.
„Návštevníci budú mať k dispozícii klubovú miestnosť pre knižné kluby, biblioterapiu, storytelling či stretnutia seniorov a začínajúcich autorov, spoločenskú sálu s pódiom, priestor na tvorivé workshopy, detskú herňu a čitáreň Stromovníček, ale aj vzdelávaciu miestnosť na semináre a prednášky,“ vymenovala Halašková.
Súčasťou objektu bude v budúcnosti aj malá kaviareň s exteriérovým posedením. „Do nového objektu sa už presťahovala nielen pobočka, ktorá doteraz sídlila v priestoroch Základnej školy Prokofievova, ale aj administratíva Knižnice Petržalka, ktorá doposiaľ pôsobila v budove Technopolu na Kutlíkovej 17, spolu s útvarom nadobúdania a katalogizácie knižničných dokumentov,“ doplnila hovorkyňa Petržalky.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka otvorí novú centrálu knižnice, moderný priestor privíta návštevníkov už v auguste – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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