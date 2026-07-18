|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 18.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kamila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. júla 2026
SNM reaguje na podozrenia okolo uskladnenia zbierok. Generálna riaditeľka nariadila okamžitú kontrolu
SNM preveruje uloženie zbierkových predmetov. Slovenské národné múzeum (SNM) ...
Zdieľať
Slovenské národné múzeum (SNM) vníma informácie vo verejnom priestore súvisiace s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM – Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktoré mohli vyvolať obavy verejnosti. Generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová nariadila bezodkladné vykonanie previerky priamo na mieste, kontrolná skupina, ktorú poverila, už vykonala prvú časť kontrolných úkonov zameraných na evidenciu, dokumentáciu a podmienky dočasného uloženia zbierkových predmetov.
SNM to uvádza v stanovisku k dočasnému uloženiu zbierkových predmetov SNM – Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktoré poskytla vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Barbora Zajačková. Opozičné Hnutie Slovensko v súvislosti s uložením týchto zbierkových predmetov avizovalo trestné oznámenie, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, prípadne iných trestných činov.
Kontrola pokračuje
Podozrenie sa týka prenájmu skladu pre múzejné zbierky, podľa bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej ide o nezrovnalosti, ktoré súvisia s rekonštrukciou múzea, najmä o prenájom nebytových priestorov. Konkrétne sa týkajú zmluvy medzi SNM a istou firmou. Milanová tvrdí, že podľa ich zistení nie sú zbierkové predmety uskladnené na adrese, ktorá bola v zmluve uvedená. Zároveň nejde o nebytový priestor, ale rodinný dom, ktorý ani nie je vo vlastníctve predmetnej firmy.
„Generálna riaditeľka sa oboznámila s prvými výsledkami previerky. Doterajšie zistenia potvrdili, že dočasné uloženie zbierkových predmetov, ich dokumentačná evidencia ako aj ostatné podmienky zbierkového fondu SNM – Múzea kultúry Čechov na Slovensku sú zabezpečené pod odborným dohľadom zodpovedných zamestnancov SNM,” uvádza sa v stanovisku SNM. Preverovanie ďalších interných dokumentácií a postupov pokračuje, kontrolný proces ešte nie je ukončený.
Múzeum sa nechce vyjadrovať k politickým aktivitám
„Vedenie Slovenského národného múzea sa nebude vyjadrovať k politickým názorom, interpretáciám ani aktivitám jednotlivých politických subjektov. Našou povinnosťou je chrániť zbierkový fond, postupovať odborne a poskytovať overené informácie. Zároveň považujeme za dôležité, aby boli obdobné podnety doručované SNM aj priamo a písomne, ešte pred formulovaním verejných záverov. Inštitúcii a jej štatutárnemu orgánu tak bude umožnené podnet bezodkladne odborne preveriť a zodpovedne naň reagovať. Zverejňovanie neúplných alebo neoverených informácií prostredníctvom médií a sociálnych sietí môže zbytočne vyvolávať obavy a emócie skôr, ako sú známe všetky rozhodujúce skutočnosti,” uviedlo SNM.
V stanovisku zdôraznilo, že generálna riaditeľka Bernátová koná pri preverovaní v rozsahu svojich kompetencií. Zabezpečí, aby bol celý proces vykonaný dôsledne a zákonne, a aby bol riadne ukončený.
„Slovenské národné múzeum v prípade potreby poskytne plnú súčinnosť všetkým oprávneným orgánom a o konečných výsledkoch previerky bude verejnosť informovať vecne, transparentne a na základe overených skutočností,“ uzatvára múzeum.
Zdroj: SITA.sk - SNM reaguje na podozrenia okolo uskladnenia zbierok. Generálna riaditeľka nariadila okamžitú kontrolu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Pri Znojme sa čelne zrazili dva linkové autobusy, zranilo sa približne 40 ľudí
Trump pohrozil Kanade vyššími clami pre dym z lesných požiarov