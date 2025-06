Petržalka po odstúpení starostu Hrčku žiada o vyhlásenie doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy

Rozbehnuté projekty budú pokračovať

Previnilca stíhajú väzobne

Požiadali o hĺbkový audit

3.6.2025 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka podala žiadosť o vyhlásenie doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy. Mestská časť tak urobila po tom, čo ku koncu mája odstúpil zo svojho postu starosta Ján Hrčka , z dôvodu miliónovej sprenevery, ktorú odhalil na svojom úrade. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková . Termíny doplňujúcich volieb určuje predseda Národnej rady SR Zastupujúca starostka Iveta Jančoková podala žiadosť bezodkladne, v súlade s uznesením poslancov. „Udalosti súvisiace s miliónovou spreneverou na Miestnom úrade Petržalka viedli k viacerým organizačným zmenám," priblížila hovorkyňa. Tou najzásadnejšou je vyvodenie politickej zodpovednosti starostom Jánom Hrčkom, ktorý sa ku dňu 31. mája vzdal svojej funkcie. Od 1. júna ho dočasne nahradila jeho prvá zástupkyňa, ktorá naďalej zostáva aj miestnou poslankyňou a vicestarostkou.Jančoková sa na pozícii prvej vicestarostky a miestnej poslankyne doposiaľ zameriavala predovšetkým na oblasti školstva a sociálnych vecí, ale tiež na prácu so seniormi a vytváranie medzigeneračných projektov. V jej gescii bol aj Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti a iné strategické a koncepčné materiály. Z oblasti investičných zámerov spolupracovala na rozvoji verejných detských ihrísk a športovísk v Petržalke. Istý čas sa venovala aj územnému plánu a problematike správy majetku.„Ako zastupujúca starostka mám v tejto dočasnej pozícii v pláne pokračovať v nastolenom tempe i rozbehnutých projektoch z dielne Ján Hrčku, ktorého tímu som bola roky súčasťou. Počnúc drobnými opravami, veľkými rekonštrukciami, rozvojom a budovaním športovej infraštruktúry, ale aj opravou asfaltových povrchov chodníkov či rozvojom sociálnych služieb až po skvalitňovanie a rozvoj kultúrnych podujatí, akými sú napríklad blížiace sa Dni Petržalky 2025,” uviedla Jančoková.Bývalý zamestnanec miestneho úradu René H. bol obvinený zo sprenevery. „V prípade preukázania viny mu aktuálne hrozí najvyšší možný trest odňatia slobody v danej kvalifikácii - tri až desať rokov väzenia," poznamenala Halašková. Stíhaný bude zatiaľ väzobne – rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, ktorý znegoval predchádzajúce rozhodnutie Mestského súdu Bratislava I. Krajský súd neprijal ani písomný sľub obvineného, ani peňažnú záruku jeho matky vo výške 15-tisíc eur.Na miestnom úrade bol odo dňa odhalenia podvodu a odovzdania vinníka polícii rozbehnutý interný audit. „Okrem toho sme okamžite prekopali postup pri vyplácaní miezd, a teda už nie je možné daným spôsobom mzdy falšovať a vyplácať. Rovnako sme si na prvé dni prizvali aj externú pomoc v podobe analytikov a tiež spolupracujeme s externými spoločnosťami, ktoré nám dočasne pomáhajú so zabezpečením výplaty miezd na danom úseku," uviedol zástupca bývalého starostu Ján Karman.Zamestnancom tiež poskytli bezplatnú psychologickú pomoc odborníkov z Modrého anjela a IPčka. „A v neposlednom rade v plnej miere a proaktívne interne, aj s útvarom miestnej kontrolórky, prešetrujeme všetky okolnosti podvodu. Vždy aj v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní,” doplnil Karman.Poslanci z klubu Team Bratislava a Progresívne Slovensko (TB/PS) požiadali na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva 21. mája tiež o vykonanie hĺbkového externého auditu (forenzný finančný, právny, manažérsky a personálny) za roky 2019 – 2025. Na jeho realizáciu žiadali prostredníctvom schváleného uznesenia z rezervného fondu vyčleniť 300-tisíc eur. Ich návrh však nakoniec neprešiel, keďže Ján Hrčka ho v danej časti nepodpísal.Bývalý starosta sa totiž domnieva, že uznesenie odporuje zákonu, nakoľko žiada vyčleniť z rezervného fondu na hĺbkový audit vyššiu sumu, aká sa v ňom v súčasnosti nachádza. Ako vysvetlila hovorkyňa mestskej časti, v rezervnom fonde Petržalky sa v súčasnosti nachádza suma 274 127,69 eura. Starosta pritom nemá kompetenciu navyšovať rezervný fond a je v kompetencii zastupiteľstva.„Paradoxne, napriek takmer trojmiliónovej sprenevere je Petržalka v dobrej finančnej kondícii. Úrad pod vedením Jána Hrčku dokázal znížiť zadlženosť z 18 percent v roku 2018 na sedem percent v roku 2024," uviedla Halašková s tým, že v roku 2023 bol prebytok samosprávy 8,3 milióna, v roku 2024 to bolo 7,3 milióna. Tieto sumy však mestská časť každoročne obratom preinvestuje v množstve projektov.Samospráva tak bude ďalej pokračovať v rozbehnutých projektoch ako rekonštrukcia Športovej haly Draždiak či obnova školských plavární.