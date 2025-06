Za dovolenkové škody vyplatila Allianz o 41 percent viac, najdrahšie boli v USA

Allianz vyplatila minulý rok za poistné udalosti v cestovnom poistení takmer 2,4 milióny eur, státisíce eur vyplatila za zrušené dovolenky



Priemerná výška nákladov za poistnú udalosť na dovolenke stúpla medziročne o takmer tretinu - na 880 eur, cena poistenia do Európy na deň je pritom 1,80 eur



Najviac škôd nahlásili klienti z Turecka, tretinu nákladov tvorili škody v USA



Zlomená noha za 320-tisíc eur







Krajina

Výška škody

Popis





USA

310 925 eur

Zlomená noha, operácia a hospitalizácia





USA

133 561 eur

Hospitalizácia kvôli bolesti v hrudi





USA

128 229 eur

Hospitalizácia kvôli Covid-19





Mexiko

85 337 eur

Hospitalizácia kvôli bolesti v bruchu a repatriácia





USA

68 079 eur

Zápal slepého čreva





Turecko

25 424 eur

Operácia tepnového uzáveru





Španielsko

24 515 eur

Zranenie nohy po zrazení autom







Najškodovejšie Turecko, najdrahšie USA







Krajina

Počet škôd





Turecko

232





Taliansko

230





Chorvátsko

216





Thajsko

186





Rakúsko

185





Španielsko

168





USA

148





Egypt

146





Austrália

134





Grécko

110













Krajina

Celkové náklady





USA

720 612 eur





Turecko

161 518 eur





Mexiko

109 489 eur





Španielsko

109 075 eur





Thajsko

104 588 eur





Rakúsko

62 553 eur





Egypt

62 110 eur





Austrália

50 184 eur





Taliansko

48 447 eur





Švajčiarsko

46 901 eur







Zranený paraglajdista v Afrike a mŕtvica v emirátoch

Státisíce za zrušené dovolenky

Zodpovednosť na dovolenke

Potreba asistencie vs. hlásenia online

Čo robiť keď mám poistnú udalosť na dovolenke:



Čo najskôr nahláste udalosť asistenčnej službe alebo online. V prípade ohrozenia života najprv kontaktujte záchranné zložky.

Po nahlásení škody klienta inštruujeme o ďalšom postupe.

Ak je to potrebné, asistencia v zahraničí vyhľadá zdravotnícke zariadenie, zaistí garanciu nákladov alebo prepravu pacienta do vlasti.

Uschovajte si všetky doklady potrebné k poskytnutiu poistného plnenia (lekárske správy, potvrdenia o platbách...)

Predložte potrebné doklady poisťovni.



4.6.2025 (SITA.sk) -V roku 2024 vyplatila Allianz – Slovenská poisťovňa takmer. "Ide o 41-percentný nárast škodovosti v cestovnom poistení oproti roku 2023. Počet škôd, ktoré nám klienti nahlásili zo svojich dovoleniek, pritom medziročne stúpol len o 4 percentá na 3 826 škôd. Výrazný nárast nákladov bol spôsobený najmä zvýšenou škodovosťou v USA, kde zdravotná starostlivosť patrí medzi najdrahšie na svete," konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli.na jednu škodu v cestovnom poistení medziročneCena komplexného cestovného poistenia na jeden deň do celej Európy stojí pritom 1,80 eur.Klienti Allianzu z dovoleniek najčastejšie hlásia tráviace ťažkosti, hnačky, vysoké teploty, popáleniny zo slnka, ale aj pošmyknutia pri bazénoch a drobné úrazy detí. Allianz prostredníctvom svojej asistenčnej spoločnostiminulý rok riešila v USA viacero operácií končatín a slepých čriev, niekoľko akútnych stavov aj hospitalizácií. "Mali sme prípad 78-ročného klienta, ktorý si po pošmyknutí vo vani v USA zlomil nohu. Po nutnej operácii sa u neho vyvinula anémia, ktorá si vyžiadala mesačnú hospitalizáciu. Za liečebné náklady a následnú leteckú repatriáciu na Slovensko sme uhradili 320-tisíc eur. V inom prípade potreboval 71-ročný klient akútnu zdravotnú starostlivosť kvôli zhoršeniu chronického nestabilizovaného ochorenia. Za akútnu starostlivosť sme vyplatili viac ako 133-tisíc eur. Repatriáciu a následné kontroly si v tomto prípade musel hradiť klient sám, keďže išlo o chronický stav. Za hospitalizáciu 77-ročného klienta s nákazou COVID-19 sme zas uhradili 128-tisíc eur," približuje Tomáš Hudáček z Allianz Partners. Veľmi vážny úraz riešil Allianz aj v Španielsku. "21-ročného klienta pri jazde na bicykli zrazilo auto a vážne mu poranilo nohu. Bola potrebná akútna operácia a následný letecký prevoz späť na Slovensko," uvádza T. Hudáček.Takmerz cestovného poistenia nahlásili klienti Allianzu. V počte poistných udalostí v roku 2024 viedlo, ktoré vystriedalo, ktoré bolo najškodovejšie v roku 2023 a minulý rok skončilo tretie s 216 škodami. Druhou najškodovejšou destináciou bolokde Allianz riešil 230 škôd. V škodovosti nasledovali Thajsko, Rakúsko, Španielsko, USA, Egypt, Austrália a Grécko.rovnako ako rok predtým, bolo, kde Allianz za vzniknuté poistné udalosti, čo je takmer tretina nákladov za všetky škody v cestovnom poistení. S výrazným odstupom bolo druhou najdrahšou krajinou v cestovnom poistenís nákladmi za vyše 161-tisíc eur. Nasledovalozhodne s nákladmi za viac ako 109-tisíc eur, ďalej Thajsko, Rakúsko, Egypt, Austrália, Taliansko a Švajčiarsko.Allianz sa v rôznych kútoch sveta stretáva aj s kurióznymi poistnými udalosťami, ktoré si vyžadujú promptnú pomoc a asistenciu. "Klientovi pri jazde na motorke v Thajsku náhle skrížil cestu iný motorkár. Pri kolízii klient utrpel fraktúru panvovej kosti spolu s povrchovými odreninami, ktoré si vyžiadali liečbu a následnú repatriáciu na Slovensko," vysvetľuje Jakub Fiala z Allianz Partners. Ďalším kurióznym prípadom bol dramatický úraz klienta počas paraglajdingu v Afrike. "Kvôli silnému vetru klient pri pristávaní narazil o skalu a zlomil si ruku, ktorú bolo treba operovať. Po operácii sa ukázalo, že jeho stav si vyžaduje ďalší chirurgický zákrok. Vzhľadom na obmedzené lokálne možnosti sme zaistili repatriáciu späť na Slovensko, kde mohol pokračovať v potrebnej liečbe," hovorí J. Fiala. V ďalšom prípade riešil Allianz Partners mozgovú mŕtvicu v Spojených Arabských Emirátoch. "Klientovi sme zabezpečili rýchly prevoz do nemocnice, potrebné vyšetrenia a operáciu. Po jeho stabilizácii sme zaistili repatriáciu leteckou ambulanciou so špecializovanou starostlivosťou počas celého letu. Náklady presiahli 62-tisíc eur," dodáva J. Fiala.Približne štvrtinu nákladov za škody v cestovnom poistení tvoria každý rok storná dovoleniek. "V minulom roku sme klientom za zrušené dovolenky vyplatili vyše 515-tisíc eur. Rok predtým to bolo cez 482-tisíc eur," upozorňuje D. Nógli. Najvyššie storná boli vyše 14-tisíc eur za storno poplatky zrušenej dovolenky pre 3 osoby z dôvodu akútneho respiračného ochorenia. V inom prípade Allianz vyplatil vyše 13-tisíc eur za zrušenú dovolenku pre 2 osoby z dôvodu úrazu hlavy účastníka krátko pred cestou. Poistenie storna zájazdu chráni klienta pred finančnými stratami, ak nemôže na zájazd vycestovať z dôvodu ochorenia, úmrtia, značnej škody na majetku, živelnej udalosti alebo teroristického útoku v cieľovej lokalite, ale aj v prípade podania návrhu na rozvod zo strany manžela či manželky alebo výpovede podanej zamestnávateľom poistenému.Ažsi minulý rok, pričom pred pandémiou to bola len necelá tretina dovolenkárov. Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť aj na zodpovednosť, keďže poškodení si neváhajú vymáhať odškodné za zničený majetok. V Allianzi sa v rámci zodpovednosti najčastejšie stretávajú s poškodeniami na ubytovacích zariadeniach. "Riešili sme poškodenú kuchynskú dosku v prenajatom apartmáne, kde sme majiteľovi vyplatili vyše 1 500 eur za opravu. V ďalšom prípade deti pri pobyte v zahraničí poškodili majiteľovi bytu reproduktory, za ktoré sme vyplatili 904 eur. Kuriózny bol prípad, keď klient pri prudšom pohybe vo vlaku zhodil cestujúcemu laptop, za ktorý sme zaplatili skoro 900 eur," uvádza T. Hudáček.Približne"Išlo najmä o vážnejšie poistné udalosti ako úrazy, vážne ochorenia či akútne stavy, kedy klienti potrebujú okamžité ošetrenie či hospitalizáciu. V rámci asistencie im vyhľadáme najbližšie vhodné zdravotnícke zariadenie, zabezpečíme komunikáciu so zdravotníckym personálom, alebo zorganizujeme prevoz či repatriáciu späť domov. Ak ide o nákladné vyšetrenia či zákroky, napríklad CT, magnetická rezonancia či operácia, ich krytie je potrebné vopred konzultovať s asistenčnou službou," upresňuje T. Hudáček. Allianz Partners okrem interných lekárov spolupracuje aj s nemeckým kompetenčným centrom, ktoré združuje lekárov – odborníkov z oblasti internej medicíny, kardiológie, traumatológie, anestéziológie či cestovnej medicíny. Tí v prípade potreby pomáhajú zaistiť bezpečný prevoz pri komplikovaných zdravotných stavoch. Online hlásenie škody odporúčame najmä pri jednoduchších udalostiach, ktoré je možné nahlásiť aj po návrate.Informačný servis