Petržalka počas marca a apríla pristaví veľkokapacitné kontajnery v 84 lokalitách, ide o prevenciu voči tvorbe čiernych skládok

3.3.2024 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka pristaví počas marca a apríla veľkokapacitné kontajnery v 84 lokalitách. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková , Petržalčania do nich môžu za asistencie pracovníkov údržby umiestňovať objemný odpad.„Bezplatný zber znižuje motiváciu zbaviť sa odpadu nelegálne a je dôležitým prevenčným opatrením voči tvorbe čiernych skládok," uvádza vedúca oddelenia životného prostredia a územného rozvoja miestneho úradu Miriam Kamhiyehová.Jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v Petržalke sa uskutoční od 4. marca do 3. apríla, pričom zber budú, aj na základe dopytu obyvateľov, opätovne realizovať aj v miestnej časti Slnečnice – na Žltej ulici a Ulici Zuzany Chalupovej. Kontajnery budú pristavované trikrát týždenne, vždy v pondelok, v stredu a v piatok, pričom na stanovisku ostanú od 12:00 do 18:00. Zoznam lokalít je zverejnený na webe mestskej časti.Zber začne v lokalite Lúky, kam patrí aj časť Slnečnice, pokračovať bude v časti Dvory a poslednou lokalitou budú Háje. V prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov objemného odpadu posunuté. Zoznam položiek, ktoré patria, či nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, je rovnako zverejnený na webe samosprávy.