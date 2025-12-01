|
Pondelok 1.12.2025
|
01. decembra 2025
Petržalka predložila výsledky hĺbkového auditu poslancom aj polícii, väčšina nedostatkov už bola podľa Hrčku odstránená
Bratislavská Petržalka predložila výsledky forenzného auditu miestnym poslancom aj polícii. Informuje o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalskí poslanci ...
1.12.2025 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka predložila výsledky forenzného auditu miestnym poslancom aj polícii. Informuje o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalskí poslanci požiadali starostu Jána Hrčku o vykonanie hĺbkového externého forenzného auditu po sprenevere verejných financií vo výške 2,7 milióna eur zo strany bývalého zamestnanca Reného H.
Audit na základe verejného obstarávania vykonala spoločnosť Ernst & Young (EY), ktorá mala jeho výsledky odovzdať do konca leta vo forme obsiahlej a podrobnej správy.
„Forenzná správa EY bola úradu doručená 17. novembra a obratom bola odovzdaná vyšetrovateľom Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), ktorí si ju spolu s ďalšími podkladmi vyžiadali," uviedla hovorkyňa.
Príprava správy z auditu tak nakoniec trvala namiesto odhadovaných dvoch mesiacov až do polovice novembra, čo ešte predtým verejne kritizovali niektorí petržalskí aj mestskí poslanci a domáhali sa priebežných správ z kontroly.
„Podľa zmluvy s EY, ktorá je verejne dostupná v štátnom centrálnom registri však platí, že jediným výstupom mala byť a je forenzná správa a žiadne priebežné správy objednané nikdy neboli," dodala Halašková.
Dvojnásobné predĺženie lehoty na dodanie správy pritom úrad po opakovaných konzultáciách s EY odôvodnil nesprávnym časovým odhadom.
„Išlo o vôbec prvý takto mohutný externý audit v histórii našej mestskej časti a prioritou samozrejme bolo dodávateľovi poskytnúť nielen všetky potrebné podklady, ale aj dostatok času, aby výsledky auditu jasne opísali priebeh podvodu aj konkrétne pochybenia,“ doplnil starosta Ján Hrčka.
Podľa starostu sa externí audítori pozreli na takmer 130-tisíc dokumentov nielen z obdobia 1. januára do 31. mája 2025, pričom pri viac ako 6 600 identifikovali možný súvis a 271 dokumentov brali do úvahy ako potenciálne relevantných v kontexte podvodu bývalého zamestnanca.
„Forenzná správa EY má 58 strán a v plnom znení bola bezodkladne sprístupnená všetkým 35 členom zastupiteľstva ako aj miestnej kontrolórke,“ dodáva Hrčka.
„Okrem iného som kolegov požiadal, aby zastupiteľstvu sprístupnili aj právne stanovisko AKF Legal, ktoré sme si vo veci podvodu objednali tiež v snahe identifikovať možnú trestnoprávnu zodpovednosť konkrétnych zamestnancov pri ich pochybeniach, či zodpovednosť a pochybenia tretích strán, ktoré podvod v danom rozsahu mohli pomôcť zrealizovať,“ poznamenal starosta. Niektoré časti podľa neho zostali zatiaľ anonymizované, z dôvodu osobných údajov a prebiehajúceho vyšetrovania.
Čo sa týka konkrétnych výsledkov forenzného auditu a konštatovaní právnej analýzy, podľa starostu ich sprístupnia verejnosti hneď ako to bude možné.
„Orgány činné v trestnom konaní sme požiadali v tejto veci o konzultáciu, aby sme včasným zverejnením dokumentov nezmarili ich prácu,“ uzatvára Hrčka.
Podľa starostu je najdôležitejšie, že závery sa v kľúčových zisteniach zhodujú a že mestská časť ďalej vykonáva kroky k náprave, pričom väčšina nedostatkov už bola odstránená.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
