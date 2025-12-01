Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.12.2025
 Meniny má Edmund
01. decembra 2025

Na Ukrajine padol ďalší český občan


Tagy: Vojna na Ukrajine

V bojoch na Ukrajine zomrel ďalší český občan. O úmrtí na stránkach Pohrebnej služby v českom mestečku Odry informovala jeho rodina, píše web



1.12.2025 (SITA.sk) - V bojoch na Ukrajine zomrel ďalší český občan. O úmrtí na stránkach Pohrebnej služby v českom mestečku Odry informovala jeho rodina, píše web Novinky.cz.


„Padol v boji za slobodu Ukrajiny ako český občan, ktorý tam žil. Jemu česť, pochovaný bude na Ukrajine ako vojnový hrdina so všetkými poctami," uviedla rodina o 46-ročnom V. P. v smútočnom oznámení. Muž podľa oznámenia zomrel 17. novembra.

České ministerstvo zahraničia zatiaľ žiadne informácie o ďalšom padlom Čechovi na Ukrajine neposkytlo. „Ukrajinská strana oficiálne úmrtie nášho občana nepotvrdila, zastupiteľský úrad je s predstaviteľmi armády v kontakte," povedala Novinkám Mariana Wernerová z tlačového oddelenia ministerstva.

Za ostatný týždeň ide už o druhú správu o úmrtí českého občana v bojoch na Ukrajine. Minulý štvrtok informovala Stredná umeleckopriemyselná škola v Uherskom Hradišti o tom, že v bojoch padol 27-ročný Čech J. K., ktorý na škole predtým študoval. Mladý muž zahynul pri Iziume v Charkovskej oblasti.


Zdroj: SITA.sk - Na Ukrajine padol ďalší český občan © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vojna na Ukrajine
