Pondelok 1.12.2025
Meniny má Edmund
|Denník - Správy
01. decembra 2025
Na Ukrajine padol ďalší český občan
Tagy: Vojna na Ukrajine
V bojoch na Ukrajine zomrel ďalší český občan. O úmrtí na stránkach Pohrebnej služby v českom mestečku Odry informovala jeho rodina, píše web
1.12.2025 (SITA.sk) - V bojoch na Ukrajine zomrel ďalší český občan. O úmrtí na stránkach Pohrebnej služby v českom mestečku Odry informovala jeho rodina, píše web Novinky.cz.
„Padol v boji za slobodu Ukrajiny ako český občan, ktorý tam žil. Jemu česť, pochovaný bude na Ukrajine ako vojnový hrdina so všetkými poctami," uviedla rodina o 46-ročnom V. P. v smútočnom oznámení. Muž podľa oznámenia zomrel 17. novembra.
České ministerstvo zahraničia zatiaľ žiadne informácie o ďalšom padlom Čechovi na Ukrajine neposkytlo. „Ukrajinská strana oficiálne úmrtie nášho občana nepotvrdila, zastupiteľský úrad je s predstaviteľmi armády v kontakte," povedala Novinkám Mariana Wernerová z tlačového oddelenia ministerstva.
Za ostatný týždeň ide už o druhú správu o úmrtí českého občana v bojoch na Ukrajine. Minulý štvrtok informovala Stredná umeleckopriemyselná škola v Uherskom Hradišti o tom, že v bojoch padol 27-ročný Čech J. K., ktorý na škole predtým študoval. Mladý muž zahynul pri Iziume v Charkovskej oblasti.
Zdroj: SITA.sk - Na Ukrajine padol ďalší český občan © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Na Ukrajine padol ďalší český občan © SITA Všetky práva vyhradené.
