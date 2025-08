Petržalka vytvorila nový Bezpečný domov pre ženy s deťmi, ktoré sa ocitli v núdzi

Spoločné priestory nevyhovovali

6.8.2025 (SITA.sk) - Bratislavská Petržalka presťahovala Zariadenie núdzového bývania aj Útulok do vhodnejších priestorov, ktoré nazvala Bezpečný domov. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková Sociálnu starostlivosť obyvateľom Petržalky zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu. V rámci portfólia služieb poskytuje aj prechodné ubytovanie – v Útulku alebo Zariadení núdzového bývania – a poradenstvo pre ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.„Medzi najčastejšími prijímateľmi týchto foriem sociálnej pomoci sú osamelé alebo týrané ženy s deťmi, ktoré potrebujú nájsť útočisko v bezpečnom a anonymnom prostredí. Presne také poskytuje Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSS) vo svojom zariadení, ktoré po nedávnej rekonštrukcii získalo novšie a krajšie priestory," priblížila Halašková.„Zariadenie núdzového bývania aj Útulok doteraz sídlili v spoločných priestoroch spolu so Zariadením opatrovateľskej služby, ktoré poskytuje služby prevažne seniorom. Z hľadiska prevádzky – iný denný režim, rozdielne potreby a aktivity – ako aj z hľadiska hygieny nebolo v záujme mestskej časti poskytovať prijímateľom služieb tieto priestory naďalej,“ vysvetľuje riaditeľka SSS Alena Kočnerová. Mestská časť sa preto rozhodla presťahovať zariadenia do nových priestorov.„Bezpečný domov je miesto, kde poskytujeme ubytovanie spravidla na tri mesiace, najviac na deväť mesiacov v roku. K dispozícii máme sedem lôžok v zariadení a ďalších 11 v útulku pre matky s deťmi. Neposkytujeme bývanie pre páry a úplné rodiny. Klientkám s deťmi nikdy neukončíme službu bez toho, aby mali vyriešené bývanie,“ dodáva Kočnerová s tým, že táto služba je spoplatnená v zmysle cenníka.Rekonštrukcia a vybavenie nových priestorov boli financované z rozpočtu mestskej časti a z takzvaných poslaneckých priorít. Záujemkyne o služby Bezpečného domova sa môžu prihlásiť vyplnením papierovej žiadosti, ktorú je potrebné zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adrese SSS.Klientky zariadenia a útulku sa počas dňa venujú rôznym záujmovým a voľnočasovým aktivitám. „Zamestnanci ich vedú primárne k tráveniu času so svojimi deťmi s možnosťou využitia literárneho kútika, čítaním rozprávok či sledovaním televíznych programov podľa výberu," spresnila Halašková.Stretávajú sa s nimi tiež pri rôznych tematických dňoch, ako sú Medzinárodný deň detí, veľkonočné sviatky, príchod Mikuláša do zariadenia, vianočné posedenia a besiedky.Mestská časť ich tiež zapája do aktivít zameraných na podporu nezávislého života – osvojenie si pracovných návykov a zručností, orientáciu na pracovnom trhu, prípravu písomností na pracovný pohovor, plánovanie výdavkov a príjmov či na tréning každodenných a komunikačných zručností.Oddelenie sociálnych vecí okrem toho celoročne poskytuje obyvateľom základné sociálne poradenstvo, aj v prípade domáceho násilia.Pomocnú ruku podáva priamo, napríklad poskytnutím dočasného ubytovania v spomínanom Bezpečnom domove, ale najmä nepriamo – sprostredkovaním psychologického poradenstva a iných dôležitých kontaktov. Zoznam organizácií poskytujúcich pomoc obetiam násilia je zverejnený na webe mestskej časti.